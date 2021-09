Mit Amazon Prime Gaming bekommt ihr gerade kostenlose Bundles für Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Ihr erhaltet Blaupausen, einen Operator-Skin, EXP-Token und noch einiges mehr. Dazu müsst ihr einfach nur euren Amazon-Account mit eurem Activision-Account verknüpfen.

Aktuell erhaltet ihr ganze drei Bundles für Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Die einzige Voraussetzung ist ein aktives Amazon-Prime-Abo, im Idealfall spielt ihr natürlich auch eines der beiden Spiele. Ihr habt bis Oktober Zeit, euch die Bundles zu sichern.

3 Bundles für Warzone und Cold War

Im September 2021 bekommt ihr mit Prime Gaming die Bundles „Bogged Down“, „World Series of Warzone Sommer 2021“ und „World Series of Warzone“. (Quelle Activision).

Bogged Down Epischer „Swamp Woods“ Operator-Skin Legendäre „Track Master“ SMG-Blaupause Epische „Monsoon“ Scharfschützengewehr-Blaupause Seltener Waffensticker „True North“ Episches „Sumpfkämpfer“-Emblem

World Series of Warzone Sommer 2021 Epische Visitenkarte „Stolen Crown“ Episches „Howl“-Emblem 1 Stunde Doppel-EXP-Token 1 Stunde Doppel-Waffen-EXP-Token

World Series of Warzone Legendäre „Shopping Cart“ Sturmgewehr-Blaupause Legendäre „Management Material“ SMG-Blaupause Epischer „Crown“ Waffenanhänger Epische „Killcam Staredown“ Visitenkarte



Ihr müsst die Bundles bis zum 13. Oktober 2021 einlösen, ab diesem Zeitpunkt gibt es dann zwei neue kostenlose Bundles.

Wie bekommt ihr die Bundles?

Um die Bundles abzuholen, müsst ihr euch mit eurem Amazon-Prime-Account auf der Prime-Gaming-Seite anmelden. Klickt nun auf „Jetzt abholen“ bei einem der Bundles. Ihr werdet dann aufgefordert, euren Amazon-Prime-Account mit eurem Activision-Account zu verknüpfen. Gebt eure Login-Daten für den Activision-Account ein und gewährt Amazon Zugriff auf euren Account. Diese Schritte entfallen natürlich, wenn ihr bereits in der Vergangenheit die beiden Accounts verknüpft habt.

Jetzt könnt ihr alle drei Bundles abholen. Beachtet jedoch, dass das „World Series of Warzone“-Bundle erst ab dem 7. Oktober 2021 in Warzone verfügbar sein wird. Mit den beiden schon im Oktober verfügbaren neuen Bundles warten insgesamt noch 13 weitere in den kommenden Monaten bei Prime Gaming auf euch.