Endlich ist es soweit: Staffel 2 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ startet bald

Power-Couple Mao Mao und Jinshi haben es uns angetan: Es wird kaum einen Anime-Fan geben, dem die Abenteuer der gewitzten Apothekerin Mao Mao am kaiserlichen Hof nicht feiert. Nachdem in März 2024 die letzte Folge erschien, wurde direkt klar, dass die zweite Staffel bereits in Arbeit ist. Doch wann geht es endlich weiter?

„Kusuriya no Hitorigoto“ Season 2: Wann ist es so weit?

Das Ende der ersten Staffel von „Die Tagebücher der Apothekerin“ teaste bereits an, dass es ganz sicher eine zweite Staffel geben wird. Glücklicherweise werden Fans nicht lange darauf warten: Auch wenn noch kein genaues Datum feststeht, müsst ihr keine 10 Jahre auf eine neue Staffel warten. Staffel 2 des erfolgreichen Anime wird am 10. Januar 2025 bei Crunchyroll erscheinen. Eine neuen Trailer gibt es natürlich auch zu sehen:

Sobald es mehr Informationen zur Staffel 2 von „Apothecary's Diaries“ gibt, werdet ihr sie hier finden. Wenn ihr ebenso sehnsüchtig auf die Fortsetzung des anderen erfolgreichen Anime von 2024 – „Sousou no Frieren“ – wartet, dann erfahrt hier, wann auch davon die zweite Staffel erscheinen wird: Wann erscheint Frieren Staffel 2?

Wer streamt „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Wie die meisten neuen Animes könnt ihr auch die spannenden Unterfangen von Mao Mao bei dem Streaming-Anbieter Crunchyroll schauen. Dafür braucht ihr jedoch ein Premium-Abo, was ihr ab 6,99€ pro Monat bekommt. Vorher könnt ihr aber den 7-tägigen Probezeitraum in Anspruch nehmen und wer weiß, vielleicht stellt ihr einen neuen Rekord zusammen, wie viele Animes in einer Woche verschlungen werden können.

Glücklicherweise könnt ihr aber bei allen großen Anbietern wie Netflix, Amazon Prime und Co. viele legendäre Animes völlig legal schauen. Bei welchen Anbietern ihr Animes sogar kostenlos sehen könnt, erfahrt ihr in dem unten verlinkten Guide. Seid aber gewarnt, dass es bei dem Thema Anime-Streaming oft um illegale Streams geht, nehmt euch also in Acht.

Worum geht es in „Die Tagebücher der Apothekerin“?

Mao Mao hat kein einfaches Leben. Sie wächst in einem Freudenhaus auf und muss von klein auf viel leisten, um in dieser skrupellosen Welt nicht unterzugehen. Als ob das nicht schon genug wäre, wird die 17-jährige Apothekerin in Ausbildung von Banditen entführt und an den kaiserlichen Hof, angelehnt an das antike China, verkauft. Zunächst arbeitet sie als einfache Magd und legt viel Wert darauf, unter dem Radar zu bleiben.

Doch als sie aus den Schatten hilft, das Mysterium rund um die erkrankten Kinder des Kaisers aufzuklären, erkennt ein Eunuch namens Jinshi, dass Mao Mao viel mehr auf dem Kasten hat, als sie preisgibt. Er stellt sie unter seine Dienste und zusammen klären sie im Verlauf der 24 Folgen viele rätselhafte Ereignisse am kaiserlichen Hof auf, bei denen Mao Mao immer wieder ihre ausgezeichnete Fähigkeiten als Apothekerin und Kräuterkundige zeigt.

Am Ende der ersten Staffel bleiben jedoch einige Fragen unbeantwortet, so wie zum Beispiel die nach der wahren Herkunft von Jinshi und seiner Verbindung zum Kaiser. Hoffentlich erfahren wir in Staffel 2 von „Die Tagebücher der Apothekerin“ mehr und sehen auch, wie sich die Beziehung zwischen Mao Mao und Jinshi weiterentwickelt.

