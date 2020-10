Infinity Ward scheint mit dem Halloween-Event in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare genau ins schwarze Herz der Spieler getroffen haben.

Sie kriechen als Zombies, folgen der Leuchtspurmunition durchs nächtliche Verdansk und machen sich manchmal vor Schiss in die Hose – das Halloween-Event in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare kommt bei Spielern sehr gut an.

Was es inhaltlich alles zu bieten hat, haben wir ja schon für euch zusammengefasst. Das Herzstück ist aber der neue Warzone-Modus Zombie Royale. Auf der Nacht-Variante der normalen Map kämpfen ihr wie immer ums Überleben. Der Tod schickt euch aber nicht in den Gulag, sondern ihr kehrt als Zombie zurück auf die Map.

Der Grundtenor im Reddit: „Zombie Royale ist wirklich gelungen.“ Die Lichtstimmung auf der Map passt. Es ist dunkel genug für eine Horror-Atmosphäre, aber nicht so düster, dass ihr keine Spieler mehr sehen könnt. In den Gebäuden ist klugerweise das Licht an und draußen spendet der Vollmond seinen blassen Schimmer.

Vor allem die vielen kleinen Details erfreuen die Spieler. In einigen Versorgungskisten verbergen sich nette kleine Jumpscares, die vermutlich auch beim 10. Mal noch funktionieren.

Die Map ist voll mit kleinen Easter Eggs, wie zum Beispiel ein Geisterzug oder Blut, das nach oben tropft. Das Dasein als Zombie macht ebenfalls vielen Spielern Spaß, teilweise fegen sie mit dem Super-Sprung einfach nur über die Map.

Im Farmland fanden Spieler das Haus von Leatherface, dem Killer aus dem Film „Texas Chainsaw Massacre“. Dort gibt es jede Menge abgetrennter Gliedmaßen und auch sein Geist soll dort umher streifen.

Belohnungen gibt es auch

In Verdansk sind 16 Versorgungskisten verteilt, in denen besondere Halloween-Cosmetics sind. Findet ihr alle 16, bekommt ihr eine besondere GRAU-Blaupause. Aktiv etwas auf der Map zu machen, um die Belohnungen zu bekommen, erfreut ebenfalls viele Spieler.

Modern Warfare geht eher leer aus

Für den normalen Multiplayer gibt es eher nicht so viel. Im Spielmodus Onslaughter müsst ihr eine Juggernaut-Ausrüstung mit brennendem Kürbiskopf erobern. Es gibt noch einen Halloween-Moshpit, ansonsten findet das Event in Warzone statt.

„The Haunting of Verdansk“ geht noch bis zum 3. November 2020.