Ein neuer Trailer zu kommenden PS5-Highlights hat Fans von Abenteuer-Spielen in Aufregung versetzt – viele vermuten, dass Sony in dem Video einen Hinweis auf Uncharted 5 versteckt hat.

Um die mittlerweile deutlich verbesserte Verfügbarkeit der PS5 zu feiern, hat Sony ein neues Video mit der Community geteilt. Der Clip mit dem Titel „Live from PS5 - Bringing You The Extraordinary“ zeigt ein paar Ausschnitte aus aktuellen und kommenden Exklusiv-Spielen für die PS5. Die meisten davon werden namentlich hervorgehoben, doch zwischen bekannten Helden wie Spider-Man und Kratos versteckt sich eine Sequenz, die auf Uncharted 5 hindeuten könnte.

Uncharted 5: PS5-Trailer könnte erster Hinweis sein

Das PS5-Video besteht aus Spiele-Clips, die wie in einer Nachrichten-Sendung zusammengeschnitten sind. Bei den meisten ist klar zu sehen, um welche Spiele es sich handelt – Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök, Marvel’s Spider-Man 2 und Final Fantasy 16 zählen dazu. Allerdings deutet das Video auch auf ein anscheinend bislang nicht offiziell angekündigtes Projekt hin. Bei den Zeitmarken 00:43 und 00:47 ist eine junge Frau zu sehen, die mit einer Fackel in einer Höhle auf einen Schatz zugeht. Verdächtigerweise bietet Sony für diese Szenen keine Bauchbinde mit einem Spiele-Namen an.

Schaut euch hier den PS5-Trailer an:

Live from PS5: Bringing You The Extraordinary

Obwohl die Szene nur kurz zu sehen ist, vermittelt sie direkt den Eindruck von einem klassischen Abenteuer, wie ihr es von der Uncharted- und Tomb-Raider-Reihe kennt. Doch während die Frau keine offensichtliche Ähnlichkeit mit Lara Croft hat, könnte es sich durchaus um Cassie, Nathan Drakes Tochter, handeln. Nachdem dessen Geschichte in Uncharted 4 ein zufriedenstellendes Ende gefunden hat, könnte sich der nächste Eintrag der Reihe um seine Tochter drehen. (Quelle: VGC)

Selbst wenn es sich bei der Szene nicht um einen Charakter aus dem Uncharted-Universum handeln sollte, deutet sie dennoch zumindest auf ein ähnliches Schatzsucher-Abenteuer hin.

Uncharted und The Last of Us: Naughty Dog distanziert sich

Erst vor Kurzem hat Naughty-Dog-Co-Präsident Neil Druckmann bekannt gegeben, dass sich das Studio von Uncharted verabschieden würde. Dies allein bedeutet jedoch nicht, dass die Reihe ein Ende finden würde – Sony könnte schließlich stattdessen ein anderes Studio auf das außerordentlich erfolgreiche Franchise ansetzen.

Dass Uncharted möglicherweise eine Art Reboot erhalten könnte, der nicht von Naughty Dog stammt, wurde übrigens bereits im Dezember 2022 als heißes Gerücht gehandelt.

