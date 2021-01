A spooky female hand protruding from behind a wall

Among Us bietet viele Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter, mehrere Maps – die Kill-Animationen dagegen wirken schon fast langweilig. Ein Künstler hat sich da etwas Spannendes einfallen lassen.

Among Us Facts

Neue Kills für Among Us

Obwohl das Spiel bereits 2018 erschien, konnte InnerSloth's Among Us erst 2020 einen richtigen Durchbruch erzielen. Inzwischen ist das Spiel allerdings stark vertreten und hier und da gibt es kreative Köpfchen, die sich zusätzliche Inhalte und Verbesserungen ausdenken. So zum Beispiel der YouTube-Zeichner Mactoto, der in einem kleinen Video neue Kill-Animationen vorstellt.

Sie alle basieren auf ikonischen Horrorfilmen: Alien, in dem ein Crewmate stirbt, nachdem er von einem Facehugger angegriffen wurde; Poltergeist, in dem eine geisterhafte Gestalt das Crewmitglied in einen Fernseher zerrt; und ES, in dem das Crewmitglied von Pennywise einen roten und explodierenden Ballon überreicht bekommt.

Die Community zeigt sich in den Kommentaren von den Kreationen begeistert und auch an InnerSloth selbst ist das Video nicht vorbeigegangen.

@AmongUsGame here are some among us kills based off horror films :) pic.twitter.com/GKoRcXtQry — Mactoto (@Mactoto5) January 6, 2021

Among Us: Wann folgt die Fortsetzung?

Auf eine Fortsetzung werdet ihr noch warten müssen. Aufgrund des plötzlichen Erfolgs von Among Us hat sich der Entwickler dazu entschieden, die Produktion an der Fortsetzung einzustellen. Stattdessen möchte sich das Team lieber auf neue Inhalte konzentrieren.

Im Rahmen der Game Awards 2020, zusammen mit neuen kosmetischen Items, Kill-Animationen und Weiterem, wurde zum Beispiel eine neue Map vorgestellt, die im Laufe der kommenden Wochen erscheinen soll.

Among Us ist für das Smartphone, Nintendo Switch und PC erhältlich. Eine Version für die Xbox One und Xbox Series X|S sollen im Laufe dieses Jahres noch folgen.

Was sagt ihr denn zu seinen Kill-Animationen? Stoff für ein Crossover?