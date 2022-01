Ein Enthüllungs-Account auf Twitter hat wohl Hinweise auf das kommenden 1.5 Update und die PS5-Version von Cyberpunk 2077 in der Datenbank des PlayStation Store gefunden. Auch ein neues Cover ist aufgetaucht – stehen die Chancen gut, dass die PS5-Version schon im Februar erscheint?

Cyberpunk 2077 Facts

CD Projekt Red hatte bereits im Oktober 2021 eine Roadmap veröffentlicht, über die der voraussichtliche Release-Zeitraum für Patch 1.5 inklusive der PS5-Version festgelegt wurde. Beides soll demnach im 1. Quartal 2022 erscheinen, also zwischen dem 1. Januar und dem 31. März. Weiter unten könnt ihr selbst einen Blick auf die Roadmap werfen.

Zusätzlich zu der offiziellen Ankündigung sind jetzt mehrere Hinweise auf einen baldigen Release des riesigen Patches aufgetaucht: Twitter-Analyst PlayStation Game Size hat die PS5-Version von Cyberpunk 2077 angeblich in der Datenbank vom PlayStation Store gefunden – und dazu auch ein neues Cover zum Spiel:

PlayStation Game Size geht davon aus, dass Patch 1.5 Mitte Februar oder spätestens Anfang März erscheint. Der Account hat in der Vergangenheit schon mehrmals nachweislich inhaltlich richtige Leaks per Twitter in Umlauf gebracht – außerdem würde die Aussage natürlich zum offiziellen Statement von CD Projekt Red passen.

Warum ist Patch 1.5 mit der PS5-Version so wichtig?

Nach Patch 1.3.1 folgt nicht etwa Patch 1.4 sondern Patch 1.5 – und das hat den halbwegs logischen Grund, dass der kommende Patch Inhalte von 1.4 und 1.5 vereint. Mit anderen Worten: Der kommende Patch soll gigantisch sein und neben der PS5-Version noch etliche Verbesserungen und Updates ins Spiel bringen, die sich die Fans gewünscht haben.

Damit sind vielleicht – so wird angenommen – nicht nur grafische Aufbesserungen oder ausgemerzte Bugs gemeint, sondern DLC-Inhalte wie etwa Friseure oder ein Transmog-System. Das alles ist zwar nicht bestätigt, geht aber auf weitere Leaks zurück. Falls CD Projekt Red außerdem nicht taub gegenüber der Kritik der Fans gewesen sind, sollten sie auch genau solche Inhalte einbauen.

Übrigens: Ein Transmog-System würde es den Spielern erlauben, das Aussehen eines Items (Kleidung, Waffe ...) mit den Werten eines anderen Items zu kombinieren. Gelöst wäre also das Problem, dass Spieler wie Clowns aussehen.

Wie gut ist Cyberpunk 2077 mittlerweile? Wir haben es uns im Dezember 2021 angeschaut.

Cyberpunk 2077 ist am 10. Dezember 2020 für PC und Konsolen erschienen. Über die Monate hinweg wurden mehrere kostenlose Patches veröffentlicht, welche die Spielerfahrung verbessert haben. Auch Patch 1.5 wird kostenlos erscheinen und die kommende PS5-Version soll den momentanen Preis des Spiels beibehalten.