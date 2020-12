Erste Sex-Szenen aus Cyberpunk 2077 werden bereits fleißig im Netz verbreitet. Was CD Project Red dagegen unternommen hat und wie die Sex in Cyberpunk 2077 aussieht, erfahrt ihr hier – so spoilerfrei wie möglich.

Cyberpunk 2077-Sex geleakt – Was wird unternommen?

Die Anweisungen von CD Project Red waren eigentlich ganz klar: Es sollen keine eigenen Videos zu Cyberpunk 2077 vor dem 10. Dezember hochgeladen werden. Dutzende Let's Plays wurden deswegen heruntergenommen und Streamer ermahnt, die es dennoch versuchten.

Doch auch auf Pornoseiten wurde man die vergangenen Tage über bereits fündig, denn erste Sex-Szenen aus dem Spiel fluten das Netz im Prinzip schon seitdem Spieler selbst Hand anlegen können, wie GamingBible berichtet.

Nachdem CD Project Red einige der Ü18-Clips löschen konnte, dürfen diese ab heute mit dem Release von Cyberpunk 2077 auch offiziell geteilt werden. Wer die Szenen also unbedingt sehen will, der wird nun auch wieder fündig. Aber Achtung: Es handelt sich dabei teilweise um Story-Spoiler.

Alternativ könnt ihr euch auch Screenshots von Kotaku ansehen, aber auch diese zeigen euch potentielle Liebespartner und Szenen, die ihr vielleicht lieber selbst entdecken wollt.

So läuft das mit den Bienchen und Blümchen in Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 bieten sich euch gleich mehrere Chancen ein wenig Spaß mit den NPCs der offenen Spielwelt zu haben. Für Sex könnt ihr so zum einen zahlen, zum anderen könnt ihr aber auch Beziehungen zu Nebencharakteren aufbauen, die dann mit euch schlafen.

Die Zwischensequenzen seht ihr, wie das gesamte Spiel, aus der First Person. Charaktere schauen euch also direkt an und ihr seht vor allem wie die Charaktere mit eurer eigens erstellten Figur interagieren. Hierfür könnt ihr euch zu Beginn Aussehen und Größe eurer Genitalien selbst bestimmen – nicht super wichtig fürs Spielgefühl, aber ein cooles Feature.

Seit heute könnt ihr die dystopische Welt von Cyberpunk 2077 selbst erkunden.