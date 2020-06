Es gibt viele Fans von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3, die sich bereits überlegen, wie ihre Charaktere im neuesten Spiel von CD Projekt RED aussehen könnten. Hier und da erscheinen sogar schon Bilder und zwei, von Geralt und Ciri, stechen bei Reddit derzeit besonders heraus.

Cyberpunk 2077 wurde auf den 19. November verschoben. Fans haben im Moment also viel Zeit, sich vorzustellen, wie ihr Ingame-Charakter aussehen könnte. „The Witcher 3“-Fans denken sogar darüber nach, ihre Charaktere an Figuren wie Geralt von Riva und Ciri anzulehnen und veröffentlichten bereits beeindruckende Bilder. Die Reddit-Nutzer mlmach6 und Swish_Fate haben dabei auf zahlreiche Details geachtet.

Kommen euch welche bekannt vor?

The Witcher 3: Ciri erwähnte Cyberpunk 2077

Vielleicht erinnert ihr euch nicht daran, doch tatsächlich erwähnte Ciri die Welt von Cyberpunk 2077 bereits im Spiel.

Während sie Geralt von ihrer Flucht erzählte, sprach sie von Menschen mit Metall im Kopf und von fliegenden Schiffen. Im Video könnt ihr euch die Stelle noch einmal ansehen.

Erinnert ihr euch an die Stelle? Hättet ihr gedacht, dass es sich dabei um ein Easter Egg handelt? Was sagt ihr denn zu den Bildern und habt ihr bereits eine Vorstellung davon, wie euer Charakter aussehen soll? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.