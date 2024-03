Da haben E-Autos keine Chance: VW sollte sich bei sich selbst eine Scheibe abschneiden

VW ist der größte Autobauer Europas, steht weltweit nur hinter Toyota. Bei der Menge an Autos kann es also kaum jemand mit den Wolfsburgern aufnehmen. Doch selbst VWs Pkw-Absatz kann nicht mit einem anderen Produkt mithalten. Auch bei den Wolfsburgern geht Liebe durch den Magen.

Volkswagen Facts

Volkswagen: Currywurst schlägt eigenen Rekord

VW hat den Golf, seinen Bulli und den Käfer. Doch nicht nur mit Autos kann Volkswagen überzeugen. Auch die legendäre VW-Currywurst spielt ganz oben mit – und hat jetzt ganz neue Höhen erklommen.

Denn 2023 war das bisher beste Jahr für den Wolfsburger Kantinen-Klassiker. Ganze 8,33 Millionen Exemplare vom Volkswagen mit den zwei Enden gingen voriges Jahr über die Ladentheke. Das geht aus internen Unterlagen des VW-Betriebsrats hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen (Quelle: Zeit).

Die VW-Wurst schafft damit einen neuen Rekord und übertrifft das Vorjahr 2022 um eine ordentliche Portion von rund 400.00 Würsten. Laut dpa-Informationen ist der Anstieg vor allem auf eine Neuerung zurückzuführen: Seit 2021 bietet VW die Currywurst in den Kantinen in einer Hotdog-Variante an. Allein die kam 2023 auf knapp 2 Millionen Stück, während die klassische Variante (mit Pommes) immer noch die Löwenanteil von rund 6,4 Millionen ausmacht.

VW verkauft die Currywurst, die als eine der besten in Deutschland gilt, übrigens nicht nur intern in den Werkskantinen. Sie ist auch für externe Liebhaber in mehreren niedersächsischen Supermärkte zu haben. Da ist es kein allzu großes Wunder, dass die Zahlen stimmen.

Von Absatzzahlen, wie sie die Currywurst liefert, können die E-Autos aus Wolfsburg derzeit nur träumen. Das Interesse der Kunden hat seit Ende des Umweltbonus deutlich nachgelassen, trotz gesenkter Preise.

Was kann VW vom Wurst-Erfolg für die eigenen Autos lernen?

Offensichtlich: Die Currywurst ist deutlich günstiger und schmackhafter als ein Pkw. Trotzdem kann VW sich bei seiner Wurst die eine oder andere Scheibe abschneiden. So hatte das zwischenzeitliche Ende für die Wurst in der Wolfsburger Vorstandskantine etwa für jede Menge Wirbel um die Wurst gesorgt – könnte den (E-)Autos auch nicht schaden.

Die Marge der VW-Currywurst ist nicht bekannt, dürfte aber satt ausfallen. Auch um die Marge bei seinen Fahrzeugen kümmert sich der VW-Konzern aktuell mit Hochdruck. Außerdem stellt Volkswagen seine Currywurst selbst her. Der Schritt, auf großteils eigene Produktion zu setzen, hat etwa auch zu Teslas Erfolg beigetragen.

Letztlich dürfte der Erfolg aber recht einfach zu erklären sein: Die Wurst schmeckt und hat Kultstatus, in den Kantinen, aber auch darüber hinaus. Gefallen können und preiswert sein – das ist also das Geheimrezept der VW-Currywurst. Da lässt sich doch sicher etwas draus lernen, oder VW?