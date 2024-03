Das beste Battlefield der letzten 19 Jahre kriegt ihr auf Steam gerade für 1,99 Euro

2011 veröffentlichte EA mit Battlefield 3 einen der besten Teile der Ego-Shooter-Reihe. Wer sich das bombastische Action-Spektakel hat entgehen lassen, kann es jetzt für 1,99 Euro dank eines dicken Rabatts auf Steam nachholen.

Battlefield 3 mit allen DLCs für 1,99 Euro

Im Rahmen des Frühlings-Sales sind auf Steam einige echte Hochkaräter knallhart reduziert – darunter auch der Shooter-Hit Battlefield 3 in der Premium Edition. Gerade einmal 1,99 Euro kostet der Ego-Shooter gerade – und zwar mitsamt aller DLCs (bei Steam anschauen). Zum Vergleich: Normalerweise schlägt die Premium-Edition mit 39,99 Euro zu Buche, ihr spart aktuell also satte 95 Prozent.

Das Angebot gilt noch bis zum 21. März 2024 um 19:00 Uhr. Wer diesen Shooter-Meilenstein noch kostengünstig nachholen will, sollte sich lieber beeilen.

Vor fast 13 Jahren sorgte der Multiplayer-Trailer von Battlefield 3 bei vielen Spielern für Gänsehaut – zurecht!

Battlefield 3 – offizieller Multiplayer-Trailer

Battlefield 3™ DICE

Neben dem Hauptspiel erhaltet ihr in der Premium-Edition auch noch alle fünf Erweiterungen: End Game, Armoured Kill, Aftermath, Close Quarters und Back to Karkand. Wer sich nicht direkt in den Multiplayer stürzen will, kann sich vorab durch die actionreiche Story-Kampagne ballern, um erst einmal ein Gefühl fürs Spiel zu bekommen oder aber ein paar Koop-Einsätze mit Freunden durchziehen.

Gut zu wissen: Wer hofft, dass er durch den Kauf über Steam den Origin- oder EA-App-Zwang umgehen kann, wird enttäuscht. Ihr müsst euch dennoch mit eurem EA-Account anmelden. Anschließend wird das Spiel dort aktiviert – der Kauf über Steam ist quasi eine Art Shortcut. Zudem müsst ihr sowohl die Einzelspieler-Kampagne als auch den Multiplayer-Modus über euren Internet-Browser starten – Battlefield-Veteranen erinnern sich bestimmt noch an den Umweg übers Battlelog.

Für wen lohnt sich Battlefield 3 heute noch?

Auch wenn Battlefield 3 inzwischen fast 13 Jahre auf dem Buckel hat, ist der Shooter auch heutzutage noch eine echte Shooter-Perle. Auf rund zwei Dutzend gut gefüllten Servern ballern sich Spieler auch heute noch in Team-Deathmatch gegenseitig über den Haufen, versuchen wichtige Punkte auf der Karte gegen das andere Team in Conquest zu verteidigen oder sprengen MCOMs in Rush in die Luft. Das Gameplay bockt auch heute noch – das kann ich euch aus eigener Erfahrung versichern.

Für 1,99 Euro macht ihr mit Battlefield 3 auf jeden Fall nichts falsch, wenn ihr teambasierten Ego-Shootern etwas abgewinnen könnt – das beweist auch der Metascore von 89 Punkten, den die PC-Version seinerzeit einheimsen konnte (Quelle: Metacritic). Lediglich Battlefield 2 konnte 2005 noch zwei Zähler mehr ergattern.

