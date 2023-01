Nicht nur Promis oder Politiker sind die Zielscheibe von Hass und Hetze im Internet. Selbst die Teilnehmer der beliebten Kochsendung „Das perfekte Dinner“ müssen fiese Sprüche und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Deshalb ging Vox jetzt einen drastischen Schritt.

Die Idee hinter „Das perfekte Dinner“ ist schnell erklärt: Pro Woche treten fünf Hobbyköche gegeneinander an und kreieren ein Menü aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Am Freitag wird dann der Gewinner gekürt und bekommt 3.000 Euro. Doch selbst dieses harmlose Spielprinzip scheint bei manchen Menschen das Blut in Wallung zu bringen – so sehr, dass Vox nun eingreifen musste.

Vox schließt Kommentarfunktion zu „Das perfekte Dinner“

Der TV-Sender hat die Kommentarfunktion auf Instagram geschlossen. Grund für diesen drastischen Schritt sind Hasskommentare und Beleidigungen, die sich dort über die Teilnehmer der Sendung ergossen haben.

Laut Vox habe man die Pflicht, dass die Teilnehmer der Kochsendung nicht durch „unangebrachte Kommentare verletzt werden“, schreibt der Kölner Sender. Denn im Fokus des Formats stehen „echte Menschen mit echten Gefühlen.“

Für diese Woche ist die Kommentarfunktion auf Instagram nun geschlossen. Auch auf Facebook wurde die Kommentarfunktion deaktiviert.

Unter Instagram-Nutzern kommt der Schritt gut an. Aktuell (27. Januar 2023) hat der Post über 2.400 Likes erhalten.

