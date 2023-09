Deye-Wechselrichter macht Probleme: Balkonkraftwerk produziert plötzlich keinen Strom mehr

Deye-Wechselrichter für Balkonkraftwerke müssen nachgerüstet werden. Ihnen fehlt ein bestimmtes Bauteil, welches in Deutschland vorgeschrieben ist. Die mittlerweile verfügbare Relais-Box sorgt aber für Probleme. Teilweise funktionieren die Balkonkraftwerke danach nicht mehr richtig.

Relais-Box für Deye-Wechselrichter macht Probleme

Deye hat eine Relais-Box entwickelt, mit der die Wechselrichter des Unternehmens nachgerüstet werden können, denen ein eigentlich vorgeschriebenes Relais fehlt. Doch genau diese Nachrüstlösung macht bei einigen Besitzern der Wechselrichter Probleme. So klagen einige Besitzer darüber, dass der Wechselrichter etwa zwei Tage nach der Installation der Relais-Box einfach nicht mehr funktioniert hat. Der Rückbau hat auch nicht immer geholfen. Es leuchtete am Wechselrichter nur noch ein rotes Licht (Quelle: Golem).

Deye selbst bietet Unterstützung für die betroffenen Nutzer an, die Probleme mit der Relais-Box haben. Diese sollen sich beim Hersteller melden. In einem Blog wurden Kontaktdaten veröffentlicht:

Deye hat Kontaktdaten für Nutzer mit Problemen veröffentlicht. (Bildquelle: borncity

Deye kann die Probleme wohl per Fernzugriff auf die Wechselrichter lösen, solange diese mit dem Internet verbunden sind. Dazu müsst ihr aber eure Seriennummer an den Hersteller schicken. Wie genau die Probleme entstehen konnten, ist bisher nicht bekannt.

Keine Verbindung möglich

Ich habe die Relais-Box für meinen SUN-M80G3-EU-Q0 auch vor einiger Zeit von Deye erhalten und versucht, diesen mit meinem Wechselrichter zu verbinden. Das hat leider nicht geklappt, denn in der Liste der erkannten WLANs wird mein Wechselrichter nicht angezeigt, sondern nur die Modelle von meinen Nachbarn. Ich hab bisher noch keine Lösung für das Problem gefunden. Ich werde mich also auch noch einmal an den Deye-Support wenden müssen.

