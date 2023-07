Vom Schlankheitswahn früherer Tage hat sich Apple bei seinen iPhones lange verabschiedet. Ein aktuelles iPhone 14 Pro Max bringt etwa stattliche 240 Gramm auf die Waage. Wie schwer Appels Kult-Handy damit wirklich ist, zeigt jetzt ein beeindruckender Vergleich mit einem Smartphone aus China.

533 Gramm: So viel wiegen iPhone 14 Pro Max und iPad Mini 6 zusammen. Wer unterwegs weder auf ein Handy noch auf ein Tablet verzichten möchte, muss also mehr als ein halbes Kilo mit sich herumschleppen – zumindest, wenn man ein Apple-Nutzer ist. Alle anderen können zum neuen Honor Magic V2 greifen.

Als klassisches Falt-Handy kombiniert das Honor Magic 2 beide Gerätekategorien in einer. Das Außen-Display misst 6,4 Zoll in der Diagonalen und das faltbare Innen-Display kommt im aufgeklappten Zustand auf 7,9 Zoll.

Beeindruckender als die technischen Daten ist aber zweifellos das Gewicht. Denn Honors neues Falt-Handy wiegt nicht nur weniger als die Kombination aus iPhone 14 Pro Max und iPad Mini 6 – es wiegt weniger als das iPhone 14 Pro Max allein.

Auf 237 Gramm kommt das Honor Magic V2, das iPhone 14 Pro Max wiegt 3 Gramm mehr.

Plastischer könnte man das Pummel-Problem aktueller iPhones kaum darstellen. Das Honor Magic V2, das Smartphone und Tablet in einem ist, bringt weniger auf die Waage als das iPhone 14 Pro Max.

Dass Apples iPhones spürbar schwerer sind als Konkurrenzmodelle, ist zwar kein neues Phänomen. Das iPhone 14 Pro wiegt mit 206 Gramm auch deutlich mehr als das Samsung Galaxy S23 mit 168 Gramm. Der Vergleich mit einem Falt-Handy zeigt die Problematik aber auf eine besonders dramatische Weise.

Das Honor Magic V2 im Video:

Apple muss seine iPhones auf Diät setzen. Zum Schlankheitswahn früherer Tage sollte der Hersteller nicht zurückkehren – schließlich beinhaltet ein höheres Gewicht in der Regel ja bessere Akkulaufzeiten. So schwer wie derzeit sollten zukünftige iPhones aber nicht mehr ausfallen. Niemand will einen Klotz in der Hosentasche ausführen.