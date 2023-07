Wenn ihr euer altes Samsung-Smartphone nicht mehr braucht oder verkaufen möchtet, könnt ihr es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um eure privaten Daten zu löschen. Wie das geht, seht ihr hier.

Samsung Electronics Facts

Bevor ihr euer Samsung-Smartphone zurücksetzt

Wenn ihr euer Samsung-Smartphone zurücksetzt, werden alle eure privaten Dateien und geänderten Einstellungen gelöscht. Dieser Vorgang lässt sich nicht rückgängig machen. Übertragt eure Daten also vorher auf euer neues Samsung-Smartphone oder sichert sie auf einem USB-Stick. Alternativ könnt ihr eure Bilder und Videos auch auf den PC kopieren. Falls ihr eine SD-Karte im Handy habt, genügt es nicht, die Dateien auf eure SD-Karte zu kopieren, um sie zu sichern. Denn bei dem Reset wird auch der Schlüssel gelöscht, der eure Daten auf der SD-Karte entschlüsselt. Nach dem Reset könnt ihr also auf eure Daten auf der SD-Karte auch nicht mehr zugreifen. Kopiert die Daten der SD-Karte also vor dem Reset ebenfalls auf eine Festplatte oder euren PC.

Samsung-Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Ein Samsung-Handy setzt ihr etwas anders zurück als ein Smartphone mit reiner Android-Benutzeroberfläche. So geht es:

Öffnet die Einstellungen. Tippt auf „Allgemeine Verwaltung“ > „Zurücksetzen“ > „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“. Bestätigt mit dem Button „Zurücksetzen“ und eurer Entsperr-Methode. Tippt auf „Alles löschen“, um euer Handy auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Anschließend startet es neu.

Hier seht ihr die einzelnen Schritte nochmal in der Videoanleitung vom YouTube-Kanal „Samsung Deutschland“:

Wenn ihr die Werkseinstellungen wiederherstellt, werden folgende Daten gelöscht:

Google-Konto

Geänderte Einstellungen

Heruntergeladene Apps und deren Konfiguration

Gespeicherte Musik, Bilder, Videos und andere Dateien

System- und Benutzerdaten

Der Schlüssel für die Entschlüsselung von Dateien auf der SD-Karte

In Samsung-Blockchain-Keystore gespeicherte Schlüssel

Was ihr tun könnt, wenn der Bildschirm plötzlich schwarz bleibt, seht ihr hier:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.