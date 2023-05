Zahlen lügen nicht – und die sehen für Samsung alles andere als gut aus. Zwar konnte der Elektronikhersteller die Smartphone-Krone von Apple wieder zurückerobern, unterm Strich bleibt aber ein dickes Minus. Vor allem eine Zahl muss den Südkoreanern zu denken geben.

Samsung Electronics Facts

Für alle Smartphone-Hersteller war das abgelaufene erste Quartal 2023 kein gutes. Wurden im Vorjahreszeitraum noch mehr als 326 Millionen Smartphones unter die Leute gebracht, waren es zwischen Januar und März 2023 nur noch rund 280 Millionen. Das macht ein Minus von 14 Prozent. Bei einem Hersteller ging es aber besonders deutlich nach unten: Samsung.

Erstes Quartal 2023: Samsung verkauft 19 Prozent weniger Smartphones

Im ersten Jahresquartal 2023 gingen 60,6 Millionen Samsung-Smartphones über die Ladentheke, so Zahlen der Marktforscher von Counterpoint Research. Damit konnte sich der Konzern an die Spitze setzen und Apple ausstechen. 58 Millionen iPhones verkaufte der US-Hersteller in Q1/2023 (Quelle: Conterpoint Research).

Doch während Apple mit einem blauen Auge davongekommen ist und ein leichtes Minus von 2 Prozent verkraften musste, sieht es bei Samsung spürbar schlechter aus. Minus 19 Prozent ging es für den Branchenführer nach unten – autsch!

Besonders schmerzhaft dürfte für Samsung der Vergleich mit dem Gesamtmarkt sein. Der ging um 14 Prozent zurück, das Minus in Samsungs Büchern fällt mit 19 Prozent aber deutlich höher aus. In einem ohnehin schon schwachen Markt hat Samsung also besonders mies abgeschnitten. Lediglich Vivo hat mit einem Minus von 18 Prozent ähnlich schlecht performt.

So schneidet das Galaxy S23 Ultra im Kamera-Test ab:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Kamera-Test Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S23 sorgt für Schwung in den Verkaufszahlen

Immerhin gibt es aber einen Lichtblick: das Galaxy S23. Die gute Performance des neuen Samsung-Smartphones hat bereits im Februar für einen ordentlichen Boost gesorgt. Der Schwung dürfte sich im zweiten Quartal 2023 fortsetzen. Ende Juli soll außerdem schon der nächste Smartphone-Launch bevorstehen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.