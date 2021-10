Als Kunde von o2 gehört die App des Mobilfunk- und Internetproviders zur Standardausrüstung auf dem Smartphone. Eine Funktion aber sollten viel mehr Kunden kennen. Sie spart Zeit und Nerven.

o2 Facts

Obwohl Apps wie „Mein o2“ – oder die Pendants anderer Anbieter – praktisch alle Funktionen bieten, die man als Kundin oder Kunde im Alltag so braucht, kann es doch hin und wieder notwendig sein, direkt mit dem Provider in Kontakt zu treten.

Das geht per Mail oder immer öfter per Messenger, aber wenn es der direkte Kontakt per Telefon sein soll oder muss, wird es schwierig. Wie praktisch überall, so steht auch bei o2 die gefühlt unüberwindbare Mauer der Warteschleife zwischen Verbraucherinnen auf der einen und Kundenberatern auf der anderen Seite.

Mein o2 Entwickler: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG

Mein o2 Entwickler: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

App „Mein o2“ spart Zeit in der Warteschleife – so wird's gemacht

Wer das Warten bereits ein- oder mehrmals über sich ergehen lassen hat, wird wohl fast alles tun, um dem in Zukunft zu entgehen. Genau dabei hilft die o2-App, aber nicht nur, weil sie viele Anrufe überflüssig macht. Sie verrät euch auch anhand einer Live-Auswertung, wann es lohnt, die Kunden-Hotline anzurufen und wann ihr lieber die Finger vom Hörer lasst.

Die Funktion findet ihr unter dem Menüpunkt „Hilfe & Kontakt“, dort einfach „Hotline anrufen“ auswählen. Ihr könnt noch einen Kontaktgrund auswählen, dann folgen auf der nächsten Seite die voraussichtliche Wartezeit sowie die durchschnittliche Auslastung, nach Wochentag und Tageszeit gestaffelt.

Wer möchte, kann den Anruf von dort direkt initiieren oder herausfinden, wann man die besten Chancen auf geringe Wartezeit hat. Alternativ könnt ihr einen Schritt zuvor auch einen Rückruf beauftragen, dann meldet sich der o2-Kundenservice zu einer passenden Zeit bei euch.

Ob mit Vertrag von o2, Vodafone oder Telekom und Co., es muss nicht immer das High-End-Smartphone sein. Im Video zeigen wir günstige Alternativen:

Keine Garantie: Wer Pech hat, wartet trotzdem lange

Aber: Eine Garantie ergibt sich aus der App-Funktion von o2 nicht. Wer Pech hat, kann auch bei einer durchschnittlichen Wartezeit von 2 Minuten genau den einen anderen Kunden vor sich in der Warteschleife haben, dessen Anliegen eben mehr Zeit braucht. In unseren Versuchen mit der Android-Version deckte sich die Wartezeit allerdings mit den Angaben aus der App.