o2 feiert weiter Geburtstag und bohrt einen Prepaid-Tarif mächtig auf. Statt der sonst üblichen 6,5 GB an Datenvolumen stehen jetzt dauerhaft 15 GB bereit. Am Preis hat sich nichts geändert, es bleibt bei ungebundenen 14,99 Euro alle vier Wochen.

o2 my Prepaid M: Handytarif mit mehr Datenvolumen

Telefónica weitet die Feierlichkeiten rund um das 20-jährige Bestehen seiner Marke o2 aus. Nach dem o2-Grow-Tarif und flexiblen Angeboten ohne Aufpreis ist jetzt das Prepaid-Portfolio an der Reihe. Für kurze Zeit gibt es zum Tarif o2 my Prepaid M ganze 8,5 GB an LTE-Volumen geschenkt.

Normalerweise bietet o2 my Prepaid M 6,5 GB Volumen über einen Zeitraum von vier Wochen. Als „o2 Birthday Deal“ stehen ab sofort 15 GB zur Verfügung. Das Geschenk spendiert o2 dauerhaft, solange Guthaben aufgeladen wird. Der Preis für den Prepaid-Tarif bleibt mit 14,99 Euro für vier Wochen gleich. Ein Startguthaben in Höhe von 1 Euro lässt o2 ebenfalls springen.

Neben dem gestiegenen Datenvolumen gibt es bei o2 my Prepaid M noch eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutsche Netze. EU-Roaming ist inklusive. Dem Anbieter zufolge liegt die maximale mobile Surf-Geschwindigkeit bei 225 MBit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload. Es handelt sich nicht um einen 5G-Tarif.

Eine lange Laufzeit und Kündigungsfrist sind bei den Prepaid-Angeboten von o2 nicht vorgesehen. Nach den ersten 28 Tagen kann der Vertrag wieder gekündigt werden.

o2 my Prepaid M: Mehr Volumen über App-Bonus

Falls die 15 GB alle vier Wochen nicht ganz ausreichen sollten, bietet die Mobilfunkmarke noch einen weiteren Bonus über die o2-App an. Wer sich die App auf dem Handy installiert und mit seinem o2-Login anmeldet, bekommt einen monatlichen Daten-Bonus über weitere 500 MB (Quelle: o2).