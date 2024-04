Disney+ und Amazon können nicht mithalten: Alle wollen jetzt diese Netflix-Serie sehen

Netflix manifestiert seine Vormachtstellung an der deutschen Streaming-Chartspitze. Nachdem der Platzhirsch bereits mit 3 Body Problem einen Treffer landete, kann man das Kunststück nun mit Ripley wiederholen.

Netflix Facts

Netflix landet Streaming-Volltreffer mit Ripley

Netflix scheint gerade einen Lauf zu haben. In der vergangenen Woche hat es der Streaming-Dienst geschafft, sich die Krone der deutschen Streaming-Charts mit 3 Body Problem zu sichern. Wer einen Blick auf die aktuelle Bestenliste von JustWatch wirft, wird feststellen: Die Show ist auch weiterhin an der Pole-Position zu finden.

Anzeige

Bewegung gab es hingegen auf dem zweiten Platz. Denn dort hat es sich jetzt eine weitere Netflix-Serie bequem gemacht: Ripley. Gerade einmal acht Episoden hat die Miniserie, doch diese scheinen bei der Zuschauerschaft verdammt gut anzukommen. Auf IMDb kann Ripley eine Wertung von 8,0 einfahren (Quelle: IMDb) – bei Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker im Schnitt eine Wertung von immerhin 85 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).

Erste Szenen aus Netflix’ neuem Schwarz-Weiß-Hit gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

Ripley Trailer Englisch

Worum geht’s in Ripley?

New York in den 1960er Jahren. Der kleinkriminelle Trickbetrüger Tom Ripley – verkörpert von Andrew Scott – wird von einem reichen älteren Mann namens Herbert Greenleaf angeheuert, um seinen Sohn dazu zu bringen, Italien den Rücken zu kehren und zurück in die Vereinigten Staaten zu kommen. Ripley nimmt das Angebot an und macht sich auf den Weg nach Europa, um seinen Auftrag zu erfüllen. Doch schon bald hat er ein anderes Ziel vor Augen.

Anzeige

Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht über die Handlung verraten. Nur so viel: Thriller-Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten. Wer Netflix abonniert hat, kann sich Ripley seit dem 4. April 2024 anschauen.

Anzeige

Fast alle Streaming-Anbieter bieten die Shows und Filme ihres Portfolios auch in der Originalversion an – und das ist gut so, findet unser Kollege Gregor:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.