„Oh nein, was ist da passiert?“ Wenn die Haut plötzlich gerötet ist, mit Pickeln übersät oder Blasen auftreten, werden bei vielen Menschen die Alarmglocken laut. Eine neue Funktion in einer Google-App macht das Erkennen von Hautveränderungen jetzt ganz einfach. Alles, was man dafür braucht, ist ein Smartphone.

Mit durchschnittlich 1,8 Quadratmeter ist die Haut nicht nur unser größtes Organ, sie ist auch eine Visitenkarte. Denn Hautveränderungen wie etwa Akne oder Ekzeme sind für Fremde sofort sichtbar. Vor dem Gang zum Dermatologen können Betroffene jetzt zumindest selbst herausfinden, was sich hinter dem Pickel oder der Blase verbirgt.

Google Lens erkennt Hautveränderungen

Möglich macht das eine neue Funktion in Google Lens. Wer eine Hautveränderung feststellt, soll sie Google zufolge einfach abfotografieren (Quelle: Google). Mithilfe von Bilderkennung versucht der US-Konzern dann festzustellen, um was es sich genau handelt. Eine Upload-Funktion für bereits geschossene Fotos soll ebenso zur Verfügung stehen.

So soll das dann in der Praxis aussehen:

Hautveränderungen mit Google Lens erkennen. (Bildquelle: Google)

Google Lens gibt es kostenlos als eigenständige Anwendung für Android-Smartphones im Play Store. Auf iPhones ist Google Lens in der Google-App integriert:

Auf unserem Redaktionsgerät hat die Erkennung allerdings noch nicht geklappt. Womöglich steht der großflächige Rollout der neuen Funktion erst noch an.

Ersetzt nicht den Gang zum Hautarzt