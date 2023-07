Bei einem chinesischen E-Auto hat der ADAC einen möglicherweise schwerwiegenden Sicherheitsmangel festgestellt. Der Hersteller wiegelt ab und meint, dass das Fahrzeug sicher sei und alle in Deutschland gültigen Normen einhalte. Der ADAC hat bereits das Kraftfahrtbundesamt eingeschaltet.

ADAC Facts

ADAC: Sicherheitsmangel bei Ora Funky Cat

Im Rahmen seines ADAC-Autotests hat der Automobilclub beim chinesischen E-Auto Ora Funky Cat ein potenziell schwerwiegendes Sicherheitsproblem festgestellt. Anscheinend lässt sich der Ladestecker während des Ladevorgangs unter Umständen einfach abziehen, während weiter Strom fließt. Als Folge davon sieht der ADAC „im Extremfall einen Knall, Funkenflug und Brandgeruch“. Auch ein schnellerer Verschleiß der Kontakte sei zu erwarten (Quelle: ADAC).

Laut ADAC ist es möglich, den Typ2-Ladestecker bei laufender Ladung herauszuziehen. Erst dann soll der Ladevorgang automatisch gestoppt werden. Der Hersteller gibt dazu an, dass der Ora Funky Cat sicher sei und man alle gültigen Normen einhalten würde. Man habe „sehr eng mit dem TÜV und der IDIADA als unabhängiger Prüf- und Qualitätssicherungsorganisation zusammengearbeitet“. Das sieht der ADAC anders und spricht von einem Sicherheitsrisiko. Darüber hat der Automobilclub das Kraftfahrtbundesamt informiert.

Besitzern des E-Autos empfiehlt der ADAC, sorgsam darauf zu achten, dass der Ladevorgang beendet ist, bevor der Ladestecker entfernt wird. Bei manchen Ladesäulen und Wallboxen besteht zudem die Möglichkeit, den Ladevorgang über eine App zu beenden.

Sind E-Autos aus China wirklich günstiger?

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

Ora Funky Cat: E-Auto für 38.990 Euro

In Deutschland ist der Ora Funky Cat seit Anfang des Jahres ab 38.990 Euro zu haben. Die Reichweite wird mit bis zu 310 km angegeben, die Höchstgeschwindigkeit mit 160 km/h. Bei den Varianten Pro und Pro Plus sollen bis zu 420 km möglich sein, bevor das Auto wieder an die Steckdose muss. Für die am besten ausgestattete Variante werden 47.490 Euro fällig.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.