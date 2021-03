Manchmal sind die Top 10 bei Amazon für echte Überraschungen gut. Neben den üblichen 1.000-Euro-Smartphones hat es diesmal auch ein Handy für nur 18 Euro in die Rangliste geschafft. Was macht das Nokia 105 so besonders?

Wie viel Luxus braucht der Mensch? Diese philosophische Frage beantwortet das Nokia 105 mit erfrischender Klarheit. Wer von seinem mobilen Begleiter eine Kamera auf High-End-Niveau erwartet, unterwegs Filme in gestochen scharfer Auflösung gucken oder den Zugang zu Millionen unterschiedlichster Apps haben will, der ist hier an der falschen Adresse.

Ein Handy für die genügsamen Zeitgenossen

Das Nokia 105 ist eher etwas für die genügsamen Zeitgenossen, die heute von ihrem Handy nicht mehr erwarten, als vor 20 Jahren möglich war. Heißt: Telefonieren, SMS schreiben und natürlich Snake. Der Spieleklassiker darf auf dem Nokia-Handy nicht fehlen. Ganz in der Vergangenheit stehengeblieben ist das Mobiltelefon dann aber auch nicht: Es gibt ein 1,8-Zoll-Farbdisplay, Dual-SIM-Funktion und ein Radio. Mit einem aktuellen Smartphone-Flaggschiff kann das Nokia 105 natürlich nicht mithalten. Die spartanische Ausstattung hat aber auch ihre Vorteile: Mit 73 Gramm wiegt das Nokia-Handy weniger als eine Tafel Schokolade und der Hersteller verspricht stundenlange Unterhaltungen „mit einem Akku, der einfach nicht aufgibt.“

Und es gibt einen Kopfhöreranschluss! Darauf müssen Käufer aktueller High-End-Smartphones von Apple, Samsung und Co. bekanntlich verzichten. Wer also noch immer kabelgebundene Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenanschluss verwendet, wird hier glücklich.

Nokia 105 bei Amazon

Nokia 105 auf Platz 9 in Amazons Bestsellerliste

In Amazons Bestsellerliste rangiert das Nokia 105 derzeit auf Platz 9 – noch vor dem Samsung Galaxy S20 FE oder dem iPhone 12 Pro. Das dürfte auch am reduzierten Preis liegen, denn das Nokia-Handy ist aktuell für 18,99 Euro verfügbar. Normalerweise müssen Käufer rund 6 Euro mehr ausgeben. Mit 4.3 von 5 möglichen Sternen bei über 6.000 Bewertungen schneidet das Nokia 105 bei Amazon-Kunden auch hervorragend ab.