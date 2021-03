Teurer, immer teurer: Die Preise für echte Smartphone-Flaggschiffe kannten in den letzten Jahren nur eine Richtung. Xiaomi durchbricht jetzt diesen unsäglichen Trend. Das neue Poco F3 ist beinahe schon unverschämt günstig für die gebotene Ausstattung. GIGA verrät alle Details zum neuen Handy und zum Poco X3 Pro.

Man kann Xiaomi vieles vorwerfen, Understatement gehört aber nicht dazu. Als „Performance Monster“ kündigt der chinesische Hersteller das neue Poco F3 an, das jetzt offiziell vorgestellt wurde. Ein Blick aufs Datenblatt verrät, dass das wohl keine Untertreibung ist.

Xiaomi Poco F3: Ein Smartphone-Flaggschiff für 349 Euro

Die technischen Daten des Xiaomi Poco F3 im Überblick:

Snapdragon 870

6 oder 8 GB RAM

128 oder 256 GB Speicher

6,67-Zoll-AMOLED-Display (FHD+) mit 120 Hz und HDR10+

4.520-mAh-Akku mit 33 Watt Schnellladen

Dolby-Atmos-Lautsprecher

Triple-Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP mit KI-Funktionen

20-MP-Frontkamera

5G-Support

Verpackt ist die Technik in einem Glasgehäuse, das sowohl an Vorder- als auch Rückseite von Gorilla Glass 5 geschützt ist. Beim Preis macht Xiaomi keine Späße und verlangt für das Poco F3 in der Variante mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher lediglich 349 Euro, das Modell mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 50 Euro mehr. Das ist eine Kampfansage an die Konkurrenz. Angeboten wird das Handy ab 30. März in den Farben Arctic White, Night Black und Deep Ocean Blue.

Poco X3 Pro: Günstiger und mit XXL-Akku

Noch günstiger bietet Xiaomi das Poco X3 Pro an, das ebenfalls heute vorgestellt wurde. Mit einem Snapdragon 860 ist es nur leicht schwächer ausgestattet und muss darüber hinaus auf ein OLED-Display verzichten. Dafür hat es mit 5.160 mAh den deutlich größeren Akku an Bord und könnte ein echter Dauerläufer werden. Der Hersteller selbst verspricht eine Akkulaufzeit von „bis zu zwei vollen Tagen.“ Das Poco X3 Pro ist ab 26. März in den Farben Phantom Black, Frost Blue und Metal Bronze erhältlich und kostet mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher 249 Euro. Die Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher wird für 299 Euro angeboten.