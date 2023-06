Der Opel Astra Electric ist da. Für die elektrische Variante des Bestsellers will der Hersteller mehr haben, als Tesla beim Basismodell des Model 3 verlangt. Auch den ID.3 von VW gibt es günstiger. Trotz des hohen Preises sind die Leistungsdaten eher ernüchternd.

Opel Astra Electric ab 45.060 Euro

Die technischen Daten hatte die Opel-Mutter Stellantis schon verraten, jetzt steht auch der Preis fest. In der Basisvariante gibt es den elektrischen Opel Astra ab sofort zu einem Preis, der bei 45.060 Euro beginnt. Alternativ lässt sich das E-Auto auch leasen, hier fallen 399 Euro monatlich an, sofern eine Sonderzahlung von 4.500 Euro geleistet wird. Die Laufzeit wird mit 48 Monaten angegeben.

Um den Preis zu rechtfertigen, hat der Hersteller für eine recht umfangreiche Ausstattung gesorgt: Sitz- und Lenkradheizung, 18-Zoll-Felgen und mehrere Einparkhilfen sind neben einem Frontkollisionswarner in Serie mit dabei. Auch ein Dreiphasenlader, der bei anderen Opel-Modellen nur für einen Aufpreis von mehr als 1.000 Euro zu bekommen ist, steht beim Basismodell des E-Astra zur Verfügung.

Laut Stellantis bietet der fünftürige Astra Electric eine Leistung von 115 kW. Mit einer Maximalgeschwindigkeit von 170 km/h ist bei einem Drehmoment von 270 Newtonmetern zu rechnen.

Der Hersteller hat sich für einen Akku mit einer Kapazität von 54 kWh entschieden, was für eine Reichweite von 418 km nach WLTP-Standard ausreichen soll. In weniger als 30 Minuten soll sich die Batterie des E-Autos auf 80 Prozent Ladestand bringen lassen, sofern an einer 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule getankt wird.

Auf Wunsch gibt es das Intelli-Drive 2.0-System mit teilautomatischem Spurwechsel-Assistenten und Geschwindigkeitsanpassung mit dazu.

Opel Astra Electric ab sofort erhältlich

Bei Händlern steht der Astra Electric laut Stellantis ab sofort bereit. Auch einen Online-Konfigurator hat der Hersteller bereits freigeschaltet, hier soll die Möglichkeit zum Kauf und zum Leasen in wenigen Tagen bereitgestellt werden (Quelle: Opel).