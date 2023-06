E-Scooter sind seit ihrer Einführung in Deutschland ein umstrittenes Thema. Dennoch erfreuen sich Anbieter wie Bolt bei vielen Nutzern noch immer hoher Beliebtheit. Was ihr für die 15.000 hierzulande verfügbaren E-Scooter zahlt, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Bolt-Roller: Kosten im Überblick

Seit Mai 2021 ist Bolt in Deutschland verfügbar, mittlerweile sind die Roller in fast 60 deutschen Städten zu finden. Die Konkurrenz ist neben Lime, Tier und Voi groß, umso wichtiger ist für Kunden der Preis. So günstig wie bei der Markteinführung ist Bolt allerdings nicht mehr – sehr zum Leidwesen von Studenten in Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Co. Noch zu Beginn verlangte der Anbieter nur 5 Cent pro Minute und das ohne jegliche Freischaltgebühr.

Heute kostet die Freischaltung 25 Cent, auch pro Fahrtminute zahlt ihr je 25 Cent. Macht ihr eine Pause oder reserviert ihr einen E-Scooter im Voraus, bucht euch die App 9 Cent pro Sekunde ab.

Einen Vorteil hingegen bieten die Bolt-Roller noch immer im Gegensatz zur Konkurrenz: Diese verlangt in den meisten Fällen nämlich eine deutlich höhere Freischaltgebühr.

Bolt-E-Scooter: So bucht ihr die Roller

Neben den Scootern werden in der Bolt-App auch E-Bikes sowie auch Taxis angeboten. Darauf könnt ihr euch aber nicht überall verlassen. In manchen Städten stehen beispielsweise keine E-Roller zur Verfügung, in anderen könnt ihr keine Fahrdienste oder Fahrräder buchen.

Direkt nach der Anmeldung findet ihr alle Fahrzeuge mitsamt Ladestatus auf der Karte.

Habt ihr euch für einen nahe gelegenen Scooter entschieden und darauf getippt, erhaltet ihr genauere Informationen zur Reichweite, der Entfernung zu euch und wie viel ihr für die Nutzung zahlt. Wählt ihr Reservieren aus, habt ihr 30 Minuten Zeit, die Miete zu starten.

Andernfalls könnt ihr auch direkt den QR-Code scannen, der auf dem Lenker eines jeden E-Bikes und -Rollers befindlich ist, um die Miete direkt zu starten. Damit eurem Handy während der Fahrt nicht der Saft ausgeht, könnt ihr euer Smartphone in der entsprechenden Halterung aufladen.

