Elon Musk spaltet die Menschen. Einige halten ihn für einen genialen Innovator, der die Menschheit voranbringt, andere sehen in ihm nur einen nervigen Zeitgenossen, der zu viel Geld und Macht hat. Eins ist aber klar, seit der Twitter-Übernahme sucht Musk nach Aufmerksamkeit. Dazu sind ihm alle Mittel recht. Wen das stört, der kann ihn einfach blockieren.

Elon Musk auf Twitter blockieren

Dem neuen Twitter-Besitzer Elon Musk gefällt es überhaupt nicht, dass seine Tweets nicht mehr so häufig gesehen werden, wie er es gern hätte. Der Twitter-Account von ihm hat fast 130 Millionen Abonnenten, doch das Interesse an dem Mann schwindet. Als ein Entwickler ihm das gesagt hat, wurde er entlassen (Quelle: Platformer). Kurze Zeit später hat Musk einige Twitter-Entwickler angewiesen, den Algorithmus so zu ändern, dass seine Tweets viel häufiger angezeigt werden. Das sorgte dafür, dass die Timelines der Menschen mit Tweets von Musk geflutet wurden, auch wenn diese ihm gar nicht folgen (Quelle: The Verge). Zwar sollen die Tweets jetzt nicht mehr so häufig auftauchen, wer mit Musk aber nichts zu tun haben möchte, kann ihn ganz einfach blockieren.

Um Elon Musk auf Twitter zu blockieren, müsst ihr auf sein Twitter-Profil und dort auf die drei Punkte gehen. Es zeigen sich folgende Optionen:

Ihr könnt Elon Musk einfach auf Twitter blockieren, wenn er euch nervt. (Bildquelle: GIGA)

Dort habt ihr einmal die Optionen, Musk stummzuschalten oder ihn direkt zu blockieren. So bekommt ihr die Tweets von ihm nicht mehr angezeigt. Viele von euch wissen das sicher, doch man muss es am Ende auch machen, um Ruhe zu haben und Twitter so zu nutzen, wie man es möchte, ohne etwas aufgedrängt zu bekommen, was man nicht sehen will.

Bei Elon Musk läuft nicht immer alles rund:

Musk könnt Twitter-Blockade umgehen

Aktuell funktioniert das Blockieren von Musk auf Twitter wie gewünscht. Da ihm Twitter gehört, kann er irgendwann aber auch einfach entscheiden, dass seine Tweets nicht mehr blockiert werden können. Es wird interessant sein zu sehen, ob es wirklich dazu kommt.