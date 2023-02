ChatGPT beantwortet euch nicht nur jede Frage, sondern schreibt euch ebenso jeden gewünschten Text. Das wird auch fürs Online-Dating ausgenutzt – zum Leid der nichtsahnenden Matches.

ChatGPT bei Tinder: Ein Liebesgedicht vom Chatbot

ChatGPT ist derzeit in aller Munde: Der Chatbot von OpenAI erntet seit der Veröffentlichung im November 2022 große Begeisterung. Hat man sich einen Account erstellt, findet man bei ChatGPT auf alles eine Antwort (Richtigkeit und Kreativität seien dahingestellt). Deswegen überrascht es wohl kaum, dass der Chatbot auch beim Online-Dating immer mehr zum Einsatz kommt.

Unsere Desired-Kollegin Lena Zimmer hat kürzlich in ihrem Artikel beschrieben, dass immer mehr Dating-App-User von ChatGPT Nachrichten generieren lassen, um das Match anzuschreiben. Auch die Website Mashable.com macht auf dieses Problem aufmerksam und zeigt anhand von TikTok-Reels, wie weit die Kommunikation mit ChatGPT bereits geht. So hat der TikToker „Tinder Veteran“ von ChatGPT ein Gedicht für sein Tinder-Match, eine Frau mit einer Körpergröße über 1,80 Meter, schreiben lassen. Wie er in seinem Video und anhand des Tinder-Chats zeigt, war sein Match gerührt davon, ein Gedicht zu bekommen – ohne zu wissen, dass es von ChatGPT stammt. Ihre Antwort auf den Text war: „Oh mein Gott. Ich habe noch keinen Mann kennengelernt, der ein Gedicht für mich geschrieben hat. Das ist so süß. Oh mein Gott, ich liebe es.“

Tinder Veteran hat sein TikTok mit „Die Zukunft von Tinder“ betitelt – allerdings ist der Einsatz von Chatbots beim Online-Dating nicht neu: Bereits in der Vergangenheit nutzten unter anderem Tinder-User Bots, um für sie zu swipen und Nachrichten zu schreiben. Aber mithilfe des leicht zugänglichen ChatGPT ist es abzusehen, dass das künftig in einem größeren Rahmen stattfinden wird.

Mensch oder Maschine? – So entlarvt ihr den Chatbot

Gerade weil man für passende Nachrichten ChatGPT mit Fakten zu seinem Match füttern kann, ist es für den Gegenüber nicht immer einfach, den Chatbot zu erkennen. Dennoch gibt Desired einige Tipps, woran man erkennt, ob man gerade mit einer Maschine schreibt.

So ist die Reaktionszeit ausschlaggebend: Folgt die Antwort sofort auf eure Nachricht, kann sie KI-generiert sein, da Chatbots schnell reagieren. Zusätzlich ist es auffällig, wenn Nachrichten generisch und oberflächlich klingen. Dahingehend kann es helfen, dem Match eine ungewöhnliche Frage zu stellen, um zu schauen, wie darauf reagiert wird. Achtet ebenso darauf, wie sich die Kommunikation anfühlt: Wirkt es sehr musterhaft, beinah unnatürlich? Sind Emojis rar gesät oder fehlen komplett? Das können Anzeichen sein, dass hinter den Nachrichten eine Maschine sitzt.

Obwohl diese Tipps keine hundertprozentige Sicherheit bieten, sind sie hilfreiche Anhaltspunkte. Hört auf euer Bauchgefühl: Wenn ihr die Interaktion mit eurem Match komisch findet, dann sprecht es an. Überlegt ihr dagegen, für die Kommunikation mit eurem Match ChatGPT zu nutzen, dann stellt euch die Gegenfrage: Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr wüsstet, dass die Nachrichten eures Matches von einem Chatbot kommen?

OkCupid nutzt ChatGPT offiziell

Doch nicht nur User von Dating-Apps nutzen ChatGPT, auch Dating-Plattformen arbeiten bereits mit dem KI-System. So zum Beispiel OkCupid: Die Dating-App zeichnet sich dadurch aus, dass sich Datende über verschiedene Fragen näherkommen.

Nun hat das Unternehmen ChatGPT dafür genutzt, um weitere solcher Dating-Fragen zu generieren (Quelle: Mashable). Diese lauten beispielsweise: Bist du mehr introvertiert oder extrovertiert? Bist du eher ein Morgenmensch oder ein Nachtmensch? Wie verbringst du dein Wochenende am liebsten? Chatbots wie ChatGPT werden also unweigerlich ein großer Teil der Online-Dating-Welt werden – sei es seitens der User oder der Unternehmen.