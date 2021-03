Viele hielten dieses Open-World-Game für tot. Zum dritten Geburtstag des Spiels lässt Microsoft aber verlauten, dass das nicht stimmt.

Sea of Thieves Facts

„Drei Jahre voller Abenteuer. 20 Millionen Spieler. So viel Grog. Danke, Piraten, auf euch!“ – So feiert Microsoft eines seiner Spiele via Twitter. Zur Feier des Tages werdet ihr mit Ingame-Belohnungen, Boni und sogar exklusivem Merch beworfen. Dabei hielten viele besagtes Spiel schon seit einiger Zeit für tot. Sicherlich habt ihr bereits erraten, um welches Game es hier geht.

Sea of Thieves hat Geburtstag – ihr bekommt die Geschenke

Rares Piratenabenteuer Sea of Thieves feiert seinen dritten Geburtstag. Zur Feier des Tages veröffentlicht Microsoft auch die Anzahl der Spieler – stolze 20 Millionen. Vor knapp einem Jahr hatte das Game gerade einmal die 15-Millionen-Marke geknackt. Das wundert einige Spieler. Auf den Servern ist schließlich wenig los, viele hatten Sea of Thieves bereits abgeschrieben.

Eine treibende Kraft hinter diesen hohen Spielerzahlen könnte der Xbox Game Pass sein, in dem das Spiel enthalten ist. Trotzdem – die Spielerzahlen stehen höchstwahrscheinlich nicht für aktive Spieler, sondern lediglich für angelegte Accounts.

Solltet ihr noch keinen Game Pass besitzen, schaut euch die einmonatige Mitgliedschaft des Xbox Game Pass auf Amazon an:

Was gibt es zum Jubiläum von Sea of Thieves zu holen?

Neben diversen Boni könnt ihr euch kostenlos die Segel des wohlhabenden Kapitäns sichern, wenn ihr euch zwischen dem 18. und dem 25. März in das Spiel einloggt. Für alle Gamepass-Besitzer winkt außerdem ein neues Emote, wenn ihr Sea of Thieves dieses Wochenende spielt. Und das lohnt sich! Unter anderem könnt ihr beim Handelsbund doppelte Goldbelohnungen, Erfahrungspunkte und Reputation abgreifen. Diese Aktion endet am 22. März. Für wahre Hardcore-Fans gibt es außerdem den kostenlosen Web-Comic „Sea of Thieves #1: Champion of Souls“ sowie Jubiläums-Merch zu ergattern.