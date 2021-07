Zwar plant HBO bereits eine Serie zu The Last of Us, das hat einige Fans des Spiels jedoch nicht davon abgehalten, sich zusammenzutun, um ihren eigenen Film zur Spielreihe zu drehen. Erste Szenen sind bereits online verfügbar – und die machen einen fantastischen Eindruck!

The Last of Us Facts

The Last of Us Part 2: Fans drehen ihren eigenen Film

The Last of Us Part 2 ist die Fortsetzung von The Last of Us und erzählt die Geschichte der Protagonisten Ellie und Joel weiter. Eine Gruppe aus Cosplayern, Fotografen und Kreativen hat sich zusammengeschlossen, um ihr Lieblingsspiel von Naughty Dog als Project Spores zum Leben zu erwecken.

In der YouTube-Beschreibung heißt es:

„Willkommen zu eurem allerersten kleinen Einblick in das, was wir sind. Was ist Project Spores? Dies ist ein großes Gemeinschaftsprojekt von Cosplayern, Fotografen und Kreativen, die es sich zum Ziel gemacht haben, die The Last of Us-Reihe von Naughty Dog auf unsere eigene Art und Weise zum Leben zu erwecken. Sowohl durch Videos als auch durch Fotos werden wir die verschiedenen Charaktere und die Details ihres außergewöhnlichen Lebens außerhalb dessen, was wir in den Spielen sehen, erforschen. Während wir viele verschiedene Inhalte auf unseren sozialen Netzwerken veröffentlichen werden, werden wir letztendlich einen finalen „Fan-Film“ herausbringen, der auf diesem Kanal zu sehen sein wird. Aber seht euch erst einmal diesen kleinen Teaser aus einer Filmsession an und freuen euch auf das, was noch kommen wird ...“.

Bisher ist unter anderem ein 3-minütiger Teaser erschienen, doch der hat es durchaus in sich und steigert so die Vorfreude auf den gesamten Fan-Film:

The Last of Us: Wann erscheint die offizielle HBO-Serie?

HBO arbeitet derzeit auf Hochtouren an der Planung zur offiziellen „The Last of Us“-Serie. Wann diese anlaufen wird, ist noch nicht bekannt. Realistisch ist aber das Jahr 2022.

Was allerdings bekannt ist, sind die Schauspieler, die die Hauptrollen übernehmen. Pedro Pascal schlüpft in die Rolle von Joel, Bella Ramsey in die Rolle von Ellie, Gabriel Luna übernimmt die Rolle von Tommy, Merle Dandridge spielt Marlene und Nico Parker spielt Sarah, die Tochter von Joel.

Die Figur von Sarah ist für viele Fans mit großen Emotionen verbunden – es bleibt abzuwarten, wie gut HBO das umsetzen wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr denn von dem Fan-Film von Project Spores? Findet ihr, sie haben das Spiel getroffen oder erkennt ihr keine Ähnlichkeit? Besucht uns sehr gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.