Der jüngste PlayStation-Stream steckte voller Überraschungen, doch von Final Fantasy 16 fehlte jede Spur. Fans meinen allerdings, sie hätten einen Hinweis entdeckt, dass das Spiel im Juni erscheint.

Final Fantasy 16: Awakening Facts

Final Fantasy 16: Ein Hinweis im Intro?

Der PlayStation Showcase begann wie gewohnt mit einem spannenden Intro. Dieses Mal drehte sich alles um das Spiel Schach, doch es waren wohl einige Easter Eggs zu kommenden Releases versteckt – vielleicht auch zu Final Fantasy 16.

Die Fans entdeckten im Intro, bei einer Zeitmarke von 37 Sekunden, ein Display mit der Aufschrift „Valisthea 06.16“. Solltet ihr es noch nicht wissen: Valisthea ist das Setting von Final Fantasy 16. Die Zahlen „06.16“ könnte also andeuten, dass das Spiel am 16. Juni 2022 erscheint.

Sicher ist allerdings nichts. Es gibt auch kein Muster bei den Releases der „Final Fantasy“-Reihe. Es gab Veröffentlichungen in jeder Jahreszeit und in unterschiedlichen Abständen. Ob der Hinweis richtig gedeutet wurde, wird die Zeit nun zeigen. Theoretisch müsste es dann bereits in Kürze neue Informationen zum Spiel geben. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Final Fantasy 16 befindet sich für die PS5 in Entwicklung.

Das Display ist von 0:37 bis 0:39 zu sehen. Ihr müsst gut hinschauen:

Auch Final Fantasy 14 geht in Kürze weiter

Weg von Final Fantasy 16 und kurz zum MMORPG von Final Fantasy. Der vierzehnte Teil der Reihe erhält mit „Endwalker“ in Kürze die nächste Erweiterung.

Dort erlebt ihr den krönenden Abschluss der Geschichte um Hydaelyn und Zodiark und werdet mit einer Katastrophe konfrontiert, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Eure Reise führt euch sogar bis zum Mond.

Auf euch warten nicht nur neue Klassen, sondern auch zahlreiche neue Orte und Plätze, die von euch entdeckt werden möchten.

Final Fantasy 14: Endwalker erscheint am 23. November 2021 und kann bereits vorbestellt werden. Vorbesteller können sich schon ab dem 19. November 2021 in das Abenteuer stürzen und sich über exklusive Boni freuen.