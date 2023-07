Der Steam-Summer-Sale bietet den perfekten Anlass, um sich günstig mit Games einzudecken, mit denen man das Sommerloch stopfen kann. Etliche Spiele sind massiv reduziert, darunter auch ein Action-Rollenspiel, das mich bereits seit über 100 Stunden fesselt.

Monster Hunter Rise im Steam-Sale für 15,99 Euro

Noch bis zum 13. Juli 2023 läuft bei Steam der spektakuläre Summer-Sale. In dieser Zeit ist im Store eine nicht enden wollende Auswahl an Gaming-Highlights reduziert – darunter etwa auch Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077 oder Anno 1800.

Doch wer mit den bisher genannten Games nicht viel anfangen konnte und stattdessen auf der Suche nach einem Action-Rollenspiel ist, mit dem man problemlos Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Stunden verbringen kann, der sollte einen Blick auf Monster Hunter Rise werfen. Auf Steam ist das Spiel gerade massiv reduziert. Statt 39,99 Euro zahlt ihr aktuell nur 15,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von 60 Prozent. Das Angebot gilt noch bis zum 13. Juli 2023.

Ihr habt bisher noch kein Monster Hunter gespielt? Kein Problem! Unser Kollege Alex erklärt euch kurz und knapp, wie sich der aktuelle Ableger spielt und worum es überhaupt geht:

So spielt sich Monster Hunter

Monster-Hunter-Rise hat auf dem Papier einen recht einfachen Gameplay-Loop: Ihr haut mit euren Waffen ein paar große Monster kaputt, zerlegt sie und baut euch aus den Materialien neue Waffen und Rüstungen. Mit diesen tretet ihr nun gegen noch stärkere Monster an – und so schließt sich der Kreis.

Klingt simpel, ist in der Praxis aber recht komplex. Denn jede Waffe und Rüstung hat eigene Vor- und Nachteile, die abgewägt und an euren Spielstil angepasst werden müssen. Zudem könnt ihr aus 14 verschiedenen Waffengattungen wählen, die sich ebenfalls stark in ihrem Handling unterscheiden.

Mit einem riesigen Hammer schlagt ihr etwa weniger häufig zu, dafür könnt ihr den Gegner mit ein paar soliden Treffern auf den Kopf direkt auf die Matte schicken. Ganz anders sieht das bei den Doppelklingen aus. Hier landet ihr in Windeseile einen Treffer nach dem anderen, verursacht aber pro Schnitt recht wenig Schaden. Und wer keinen Bock auf Nahkampf hat, kann sich auch am Bogen oder der Armbrust versuchen. Kurz gesagt: Hier ist für jeden Action-RPG-Fan die passende Waffe dabei.

Erweiterung verlängert die Spielzeit immens

Schon mit dem Hauptspiel von Monster Hunter Rise seid ihr Dutzende Stunden beschäftigt, bis ihr euer Loadout komplettiert und jede Quest abgeschlossen habt. Doch wem das nicht reicht, kann zur Erweiterung Sunbreak greifen. Diese bietet neue Monster, Gebiete, Waffen, Rüstungen und Dekorationen – quasi mehr von allem.

Auch Sunbreak ist während des Steam-Sales im Angebot. Statt 39,99 Euro zahlt ihr nur 29,99 Euro. Wer noch mehr sparen möchte, holt sich das Hauptspiel und die Erweiterung von Monster Hunter Rise direkt im Bundle. Dann zahlt ihr statt 59,99 Euro nur 39,59 Euro.

Robert Kohlick , GIGA-Experte für Gaming-Hardware, -PCs und -Laptops. Schon auf der Nintendo Switch habe ich über 100 Stunden in Monster Hunter Rise gesteckt, auf dem PC sieht es ähnlich aus – und ich bin noch lange nicht am Ende angekommen. Die Kämpfe machen Laune, der Spielfortschritt fällt angenehm zackig aus, auch wenn sich Grinding nicht komplett vermeiden lässt. Ich kann das Action-RPG nur wärmstens weiterempfehlen – vor allem dann, wenn ihr auch einen bis drei Freunde dafür begeistern könnt. Denn auch wenn ihr grundsätzlich alle Missionen allein absolvieren könnt, im Koop macht Monster Hunter noch viel mehr Spaß! Für 15,99 Euro macht ihr meiner Meinung nach mit Monster Hunter Rise nichts falsch. Aber wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, kann vor dem Kauf auch in die offizielle Demo reinspielen.

