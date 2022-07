Xiaomi wird in wenigen Tagen neue High-End-Smartphones vorstellen, darunter auch endlich ein Ultra-Modell, das mit der Konkurrenz mithalten kann. Bei diesem Handy hat das chinesische Unternehmen direkt mit Sony zusammengearbeitet, um die beste Smartphone-Kamera am Markt zu kreieren.

Xiaomi 12S Ultra mit 1-Zoll-Sensor von Sony

Xiaomi hat in der Vergangenheit schon mit verschiedenen Unternehmen zusammengearbeitet, um Komponenten zu entwickeln. Für das Xiaomi 12S Ultra hat sich das chinesische Unternehmen mit Sony verbündet und mit dem IMX989 einen 1-Zoll-Sensor entwickelt, der die Maßstäbe bei der Smartphone-Fotografie neu definieren soll. Auf Twitter wurde dieses Detail bereits mitgeteilt:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Xiaomi fährt für das 12S Ultra also richtig auf. Es wurde nicht nur mit Leica ein Kamera-Spezialist ins Boot geholt, der Huawei zum Kamera-Thron verholfen hat, sondern jetzt auch Sony bei der Entwicklung des 1-Zoll-Sensors unterstützt. Dieser soll eine Auflösung von 50 MP und besonders große Pixel besitzen, die entsprechend viel Licht einfangen und an die Bildqualität einer hochwertigen Kompaktkamera rankommen. Um das zu schaffen, muss aber auch die Software passen, denn die ist am Ende dafür verantwortlich, was für ein Foto generiert wird.

Die Entwicklung des neuen Sony-Sensors hat beide Unternehmen zusammen 15 Millionen US-Dollar gekostet. Die Kosten haben sich beide Unternehmen geteilt (Quelle: Weibo). Beide Unternehmen seien sehr zufrieden mit dem Ergebnis und loben sich gegenseitig. Der Sensor wird zwar zunächst im Xiaomi 12S Ultra verbaut, soll dann aber auch anderen Unternehmen angeboten werden. Die Smartphone-Fotografie im High-End-Sektor könnte durch diese Zusammenarbeit also deutlich verbessert werden.

Kürzlich hat Xiaomi auch einen neuen Fitness-Tracker vorgestellt:

Xiaomi-Event am 4. Juli 2022

Am 4. Juli 2022 wird Xiaomi die neuen S-Smartphones der 12er-Serie offiziell vorstellen. Das chinesische Unternehmen hat bestätigt, dass zuvor ein Xiaomi 12 Ultra entwickelt wurde, das Smartphone aber nicht die Erwartungen erfüllt hat. Deswegen kommt jetzt die verbesserte Version Xiaomi 12S Ultra mit Snapdragon 8+ Gen 1 auf den Markt, die wirklich zeigen wird, was Xiaomi drauf hat. Bleibt für euch und uns nur zu hoffen, dass dieses Smartphone auch den Weg nach Europa und Deutschland findet. Das Xiaomi 11 Ultra war nämlich kaum zu bekommen.