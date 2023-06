PlayStation-Fans können derzeit einen echten Schnapper machen! Das Open-World-Spiel Mad Max gibt es aktuell im PlayStation Store für nur 4,99 Euro. Wir verraten euch, warum ihr dem sandigen Action-Game unbedingt eine Chance geben solltet.

Mad Max Facts

2015 war ein super Jahr für Mad-Max-Fans

Die Filmreihe Mad Max ist Kult und im Fahrwasser von Mad Max: Fury Road ist 2015 auch ein Videospiel mit dem Namen Mad Max für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC erschienen. In dem Open-World-Spiel der Avalanche Studios (Just Cause) müsst ihr als Max in einer lebensfeindlichen Wüste überleben, Festungen einnehmen und ordentlich Backenfutter verteilen.

Das Spiel bekam seinerzeit zwar nur durchwachsene Kritiken (siehe Metacritic), hat sich aber im Laufe der Zeit zu einem echten Fanliebling entwickelt. Denn viel wichtiger als die Pressestimmen sind natürlich die Meinungen der Spieler.

Den offiziellen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Mad Max - The Game - Overview Gameplay Trailer

Und bei den Spielern kommt Mad Max hervorragend an, was unter anderem der Steam-Userscore beweist, der bei sagenhaften 91 Prozent liegt. Dort wird das Open-World-Spiel als eine echte Perle gefeiert, die auch für Nicht-Filmfans einen Blick wert ist. Insbesondere für den unschlagbaren Preis von 4,99 Euro im PlayStation Store:

Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr das Game auch auf eurer PlayStation 5 spielen. Steam-User sollten indessen auf den Summer Sale warten, um ein ähnliches Schnäppchen zu machen. Xbox-Fans schauen dagegen in die Röhre – im Xbox Store kostet Mad Max absurde 69,99 Euro. Auch hier lohnt es sich also auf einen Sale zu warten. Aber Achtung: Das Angebot im PlayStation Store gilt nur bis 6. Juli 2023.

Von Assassin's Creed bis Skyrim

Falls ihr generell Fans von gigantischen Open-World-Spielen seid, dann solltet ihr euch die folgende Bilderstrecke anschauen. Dort stellen wir euch 12 Open-World-Hits vor:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.