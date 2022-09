Die Deutschen müssen sparen: Die Inflation reißt große Löcher in die Geldbeutel der Bürger, an allen Ecken wird jetzt der Gürtel enger geschnallt. Hilfe hierzu kommt jetzt von Ikea: Der schwedische Möbel-Gigant hat ein Produkt vorgestellt, das den Wasserverbrauch um bis zu 95 Prozent reduzieren soll. Und das Beste: Mit 4,99 Euro ist es ein echtes Schnäppchen.

Auf 7,9 Prozent stieg zuletzt die Inflation und ein Ende der Teuerungswelle ist nicht in Sicht. Viele Verbraucher schauen bereits mit Furcht auf den Winter, wenn die nächsten Preiserhöhungen für Strom und Gas erwartet werden. Das sorgt für Spardruck an anderer stelle: „Wo kann ich noch sparen?“, fragen sich viele Deutsche derzeit. Eine Antwort: beim Wasserverbrauch. Und genau dafür hat Ikea mit „Åbäcken“ jetzt das richtige Produkt vorgestellt.

Ikea stellt Zerstäuberdüse vor, die bis zu 95 Prozent Wasser einsparen soll

Die Zerstäuberdüse von Ikea will viel Wasser sparen. (Bildquelle: Ikea)

Hinter dem Ikea-typischen Namen verbirgt sich eine Zerstäuberdüse für Wasserhähne, die eine Wassereinsparung von bis 95 Prozent verspricht (Quelle: Presseportal). Die Düse soll auf alle Ikea-Mischbatterien passen sowie für die „meisten handelsüblichen Mischbatterien am Markt“, so Ikea. Entwickelt wurde Åbäcken in Zusammenarbeit mit dem Start-up Altered Company.

Beim Spar-Potenzial lässt sich Ikea nicht lumpen. Verglichen mit Standard-Mischbatterien, die einen Wasserdurchfluss von 5,7 Liter pro Minute aufweisen, soll die Zerstäuberdüse im Nebelmodus bis zu 95 Prozent Wasser einsparen können. Im Sprühmodus immerhin noch bis zu 66 Prozent.

Indirekt soll Åbäcken so auch dazu beitragen, die Energiekosten für die Aufbereitung von Warmwasser zu senken. Zum Preis von 4,99 Euro ist die Zerstäuberdüse ab sofort bei Ikea erhältlich (bei Ikea ansehen).

Ikea schraubt viermal jährlich an den Preisen

Nicht nur Verbraucher haben mit dem Teuer-Schock zu kämpfen, sondern auch Ikea selbst. Stabile Preise, die über einen längeren Zeitraum gültig sind, gehören erst einmal der Vergangenheit an. Der Möbelhändler hat sich einen neuen Turnus für Preisanpassungen gegeben und will nun bis zu vier mal im Jahr die Preise anpassen. Vorher gab es nur eine Preisanpassung jährlich.