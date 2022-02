Bei MediaMarkt könnt ihr ab sofort das neue Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra vorbestellen und euch ein smartes Gratis-Goodie sichern. Wir zeigen euch alle Angebote und Preise der Samsung-Phones im Überblick.

Samsung Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra bei MediaMarkt vorbestellen, Galaxy Buds Pro kostenlos dazu erhalten

Samsung hat auch in diesem Jahr im Rahmen eines Unpacked-Events seine Neuheiten der Galaxy-Generation vorgestellt. Das neue Samsung Galaxy S22 gibt es bei MediaMarkt ab sofort zum Vorbesteller-Preis ab 849 Euro. Damit bekommt ihr das günstigste Modell mit 128 GB internem Speicher, hochauflösendem Dynamic AMOLED-Display und Gorilla Glass Victus+ – wahlweise in den Farben Schwarz, Dunkelrot, Grün oder Weiß. Das mittlere Modell Galaxy S22 Plus lässt sich ab 1.049 Euro mit 128 GB Speicherplatz vorbestellen, während das Galaxy S22 Ultra als Premiumvariante bei einem Preis von 1.249 Euro startet. Im Überblick könnt ihr zwischen folgenden Varianten wählen:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Egal mit welchem Galaxy S22 ihr bereits liebäugelt, alle Vorbesteller können sich bis einschließlich 24.02.2022 Samsung Galaxy Buds Pro als Gratis-Goodie dazu sichern. Fügt dafür eines der Galaxy-S22-Modelle bei MediaMarkt eurem Warenkorb hinzu und wählt dann die Bluetooth-Kopfhörer in euer Wunschfarbe aus – anschließend werden die Galaxy Buds Pro im Wert von 229 Euro (UVP) automatisch eurer Vorbestellung kostenlos hinzugefügt. Das Bundle-Angebot gilt dabei, solange der Vorrat reicht.

Galaxy S22 (Plus, Ultra) Preise und Release

Der offizielle Start für das Samsung Galaxy S22, Plus und Ultra ist der 25. Februar 2022 – wer jetzt vorbestellt, sichert sich das neue Samsung-Phone pünktlich zum Start. Die Ultra-Version glänzt mit seinem S Pen und beerbt damit die Samsung-Galaxy-Note-Serie. Aber auch mit dem 6,8-Zoll-Display (3.088 x 1.440, 120 Hz), Exynos 2200 Octa-Core-Prozessor, bis zu 12 GB RAM und 5.000 mAh Akkukapazität. Zu den Highlights zählen außerdem die Videoaufnahme in 8K, eine Quad-Rückkamera mit 108-MP-Weitwinkelobjektiv und eine Frontkamera mit 40 MP für UHD-Videos. Und auch auf Features wie IP68, Dual-SIM, Fingerabdrucksensor, Benachrichtigungen über Seiten-Paneele und FastCharge müsst ihr mit dem Galaxy S22 Ultra nicht verzichten.

Alle Speicher-Varianten des Samsung Galaxy S22 Ultra

Hinweis: Die 1-TB-Version soll 1.649 Euro, ist aktuell aber bei MediaMarkt nicht zur Vorbestellung verfügbar.

Galaxy S22 (Plus, Ultra) bei MediaMarkt

Alle Varianten und weitere Details der neuen S22-Reihe findet ihr direkt auf der Angebotsseite von MediaMarkt.