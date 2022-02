In dieser Woche werden viele neue Samsung-Produkte enthüllt. Vorab sind so bereits einige Details durchgesickert. Doch jetzt versorgt uns Evan Blass kurz vor der Präsentation noch mit einigen schönen Bildern, die tatsächlich eine echte Überraschung enthüllen. Es geht um das Ökosystem von Samsung und die Zusammenarbeit zwischen den neuen Ultra-Modellen.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra und Galaxy S22 Ultra vereint

Evan Blass hat in seiner Leakmail wieder einmal einige Bilder von den kommenden Galaxy-Tab-S8-Tablets veröffentlicht. Dabei zeigt er nicht nur ein Tablet mit dem Stift, das man oben sehen kann, sondern auch alle neuen und aktuellen Produkte in einem schönen Familienporträt:

Dort wird beispielsweise noch einmal das Design der Rückseite vom Galaxy S22 Ultra mit den einzelnen Kameras bestätigt. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch den Einschub für den S Pen und natürlich das deutlich kantigere Design, das sich sehr stark von den anderen beiden Galaxy-S22-Smartphones unterscheidet.

Es wurde aber noch ein Bild veröffentlicht:

Samsung hat es wohl geschafft, dass das Galaxy Tab S8 Ultra und das Galaxy S22 Ultra nahtlos zusammenarbeiten können. Beim Zeichnen kann die Farbpalette so auf dem Smartphone angezeigt werden, während man auf dem Tablet den vollen Bildschirm zur Verfügung hat. Das schafft nicht einmal Apple mit den iPhones und iPads, zumal man hier den Stift sicher auf beiden Geräten verwenden kann.

Samsung vereint das Galaxy S21 Ultra und Note 20 Ultra im Galaxy S22 Ultra:

Samsung Galaxy Unpacked 2022: Note-Serie in Galaxy-S-Serie integriert

Samsung wird bald alles verraten

Am Mittwoch lässt Samsung den Vorhang fallen. Dann erfahren wir alles zu den Galaxy-S22-Smartphones und Galaxy-Tab-S8-Tablets. Durch das letzte Bild erklärt sich auch, wieso Samsung die Produkte zusammen vorstellen will. Sie werden nämlich zusammenarbeiten können. So wird das Ökosystem stärker.

