Viele Samsung-Fans warten nicht nur gespannt auf die Vorstellung der Galaxy-S22-Smartphones, sondern auch auf die neuen Samsung-Tablets. Besonders das Galaxy Tab S8 Ultra wird dabei ein komplett neues Modell, das einige besondere Eigenschaften besitzt. Jetzt zeigt Samsung selbst das neue Tablet und bestätigt ein Gerücht.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra mit Notch

In den letzten Monaten sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, wonach das Galaxy Tab S8 Ultra nicht nur besonders groß wird, sondern auch mit einem Notch ausgestattet ist. Samsung hat das jetzt selbst bestätigt, indem man versehentlich ein Bild des neuen Android-Tablets auf der eigenen Webseite veröffentlicht hat. Dort ist das riesige Tablet im Hintergrund zu sehen:

Samsung hat das Bild natürlich schnell wieder entfernt, doch was einmal im Internet landet, ist natürlich nicht mehr zu löschen. Dort sehen wir das Galaxy Tab S8 Ultra zum ersten Mal auf einem offiziellen Bild, das nicht aus einer dubiosen Quelle stammt, sondern von Samsung selbst.

Wieso braucht Samsung überhaupt eine Kerbe im Tablet? Laut den letzten Informationen sollen sich dort zwei hochauflösende Kameras befinden. Die haben wohl nicht mehr in den Rahmen gepasst, der auf dem Bild recht schmal wirkt. Gut möglich, dass man so auch eine bessere Gesichtserkennung realisiert. Einen 3D-Scanner wie beim iPhone soll es aber nicht geben.

Das letzte Samsung-Tablet:

Samsung Galaxy Tab S7 FE: Der S Pen im Fokus

Vorstellung des Samsung Galaxy Tab S8 Ultra steht bevor

In den letzten Wochen sind immer mehr Informationen zu den neuen Samsung-Tablets aufgetaucht. Es soll dieses Mal nicht nur das Galaxy Tab S8 und Galaxy Tab S8 Plus geben, sondern auch noch ein Ultra-Modell mit 14,6-Zoll-Display und High-End-Ausstattung. Damit will Samsung wie bei den Smartphones neue Käuferschichten ansprechen. Während sich der Stift noch im Lieferumfang befinden soll, wird das Netzteil wohl wegfallen.