Microsoft geht auf Konfrontationskurs mit Sony und schnappt dem Rivalen ein ehemaliges Konsolen-exklusives Spiel weg – und stellt es kostenlos für alle Abonnenten im Game Pass zur Verfügung: Bugsnax. Der Indie-Hit ist ab sofort auch auf den Microsoft-Konsolen spielbar.

Microsoft spendiert dem Xbox Game Pass auch im April wieder einige neue Spiele – und eines davon ist eine besondere Überraschung, denn es ist bisher nur als Exklusiv-Game auf der PS4 und PS5 in Erscheinung getreten. Mit Bugsnax kommt nun ein ehemaliges Launch-Spiel der PlayStation 5 zum ersten Mal auf die Microsoft-Konsolen.

Xbox Game Pass: Bugsnax mit Überraschungsdebüt

Bugsnax feiert sein Debüt auf der Xbox: Der charmant-schräge Indie-Hit von Entwicklerstudio Young Horses ist seit dem 28. April im Game Pass. Neben dem Basis-Game können sich Game-Pass-Abonnenten außerdem über das Update The Isle of Bigsnax freuen, das am gleichen Tag erscheint, dem Spiel neue Inhalte hinzufügt und ebenfalls ohne Extra-Kosten im Abo inbegriffen ist. (Quelle: Xbox)

Schaut euch hier den Trailer zum Bugsnax-Update The Isle of Bigsnax an:

Bugsnax: The Isle of BIGsnax

In dem Abenteuer müsst ihr euch auf die Suche nach einer Entdeckerin machen, die auf der Insel Schleckum verschollen ist. In dieser kunterbunten Umgebung trefft ihr auf die namensgebenden Bugsnax-Kreaturen (halb Tier, halb Snack), die ihr fangen und an die Inselbewohner verfüttern könnt.

Microsoft schnappt sich PlayStation-Spiel

In Zeiten von zeitbegrenzten Exklusiv-Spielen ist Bugsnax nicht das erste und ganz sicher auch nicht letzte Spiel, das von einer Plattform auf die andere wechselt. In der Vergangenheit war zum Beispiel Rise of the Tomb Raider ein Jahr lang exklusiv auf der Xbox One erhältlich, bevor es auf der PS4 erschien.

Ebenso wird voraussichtlich dieses Jahr im September die PS5-Exklusivität von Deathloop ablaufen – das Spiel von Bethesda-Entwickler Arkane Studios war vor der Übernahme durch Microsoft bereits Teil eines Deals mit PlayStation gewesen. Mit Ablauf der üblichen Exklusivität von einem Jahr ab Release ist der Zeitschleifen-Shooter somit diesen Herbst ebenfalls für den Xbox Game Pass zu erwarten.

