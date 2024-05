Geheime Fallout-Vaults: Karte enthüllt die realen Plätze der Bunker

Seit Wochen zählt die Live-Action-Verfilmung von Fallout zu einer der begehrtesten Serien von Amazon. Vaults spielen sowohl in der Videospielreihe als auch in der Serie eine Rolle. Fans führen die Zuschauer deshalb näher an die legendären Vaults heran und zeigen, wo sie sich befinden würden.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befindet sich die Fallout-Serie von Amazon Prime Video auf dem ersten Platz der beliebtesten Streaming-Serien Deutschlands. Sie basiert auf der Spiele-Hit-Reihe und bringt mit neuen Charakteren einen frischen Spin rein. Natürlich gehört auch zu dieser Serie ein Vault, doch wo würde sich dieser in unserer Welt befinden? (Quelle: JustWatch).

Achtung! Der folgende Text enthält einen Spoiler!

Spiel- und Film-Fans zeigen oft ihre Kreativität, sei es durch Basteln, Zeichnen oder Bauen. Doch Kreativität kann auch digital sein. Fallout-Fan Nikki entschied sich dazu, eine umfangreiche Karte der US-Vaults unter ihrem Account „Tunnelsnakesfool“ zu veröffentlichen.

Die Grundlage bildete ein Screenshot der Karte, die während eines wichtigen Treffens bei Vault-Tech in der letzten Episode der Serie zu sehen war. Diese Google-Earth-Datei, angereichert mit einigen Georeferenzen, steht auf ihrem Discord-Server zum Download zur Verfügung.

Nikki ist nicht allerdings die erste, die diese Idee aufgegriffen hat. Adam Whithead, bekannt als „Werthead“, hat bereits vor einiger Zeit eine Karte mit den Vaults aus den Spielen erstellt und diese nun mit den Vaults der Serie ergänzt.

Fans warten auf Fallout 5

2015 wurde Fallout 4, der letzte Teil der Hauptspiele, veröffentlicht. Fans warten nun gespannt auf Fallout 5, das von Bethesda offiziell bestätigt wurde, jedoch ohne festen Veröffentlichungszeitpunkt. Es ist wahrscheinlich, dass es noch einige Jahre dauern wird. Zuvor soll The Elder Scrolls 6 erscheinen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.