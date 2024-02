Geheimnis der Switch 2 gelüftet: Nintendo-Leaker verrät Enthüllungstermin

Mehreren Leaks zufolge könnte die Nintendo Switch 2 bereits kurz vor ihrer Ankündigung stehen. Die zwei recht bekannten Leaker Nate the Hate und NecroFelipe haben aus voneinander unabhängigen Quellen von einer Nintendo-Event in wenigen Wochen gehört.

Die Nintendo Switch 2: Ist es bald soweit?

Das offizielle Gaming-Leaks-Forum auf Reddit hat ein paar ganz schön aufregende Tage hinter sich. Noch etlichen Leaks zu Microsofts möglichen Plan, auf Xbox-Exklusivität zu verzichten, kommen jetzt Gerüchte zur Nintendo Switch 2 auf. Zwei bekannten Leakern zufolge soll die Switch 2 schon im kommenden März eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo erhalten.

Nate the Hate – der auch einen möglichen PS5-Release von Starfield geleakt hatte – erklärt im Podcast Games & Talk, dass er bereits während der gamescom 2023 von einem wichtigen Nintendo-Event im März gehört habe. In den letzten Wochen hätten sich nun die Informationen zu einer Ankündigung im März verdichtet:

Nintendo wird die Switch 2 im März ankündigen. – Nate the Hate / Games & Talk auf YouTube

Nate the Hate ist ein bekannter Leaker in Gaming-Kreisen. Und auch, wenn seine Worte natürlich keine offizielle Bestätigung seitens Nintendo sind, scheint er doch fest an den Ankündigungsrahmen zu glauben.

Zweiter Leaker bestätigt Nate the Hate

Kurz nach dem Leak von Nate the Hate hat NecroFelipe das Gerücht bestätigt:

Ich kann Nates Behauptung, der März wäre der Ankündigungsmonat für die Switch 2, unabhängig bestätigen. – NecroFelipe / via FamiBoards

NecroFelipe hat wohl bereits erfolgreich Direct-Präsentationen von Nintendo vorausgesagt und ist außerdem der Gründer der brasilianischen Nintendo-Seite Universo Nintendo.

Im Gaming-Leaks-Reddit werden beide Leaks zusammen als valide angesehen. Es wird weiterhin vermutet, dass dementsprechend mit einem Release der Nintendo Switch 2 Ende des Jahres 2024 gerechnet werden kann. Letztendlich steht das alles aber erst fest, sobald eine offizielle Bestätigung erfolgt ist.