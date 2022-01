Google erweitert den Play Store um spezielle Angebote. Diese machen sich prominent bemerkbar und sollen die Aufmerksamkeit auf günstige Apps, Spiele und Filme lenken. Bisher sind die Änderungen nur in den USA sichtbar, doch schon bald dürfte es die neuen Angebote auch hierzulande geben.

Google Play Store mit neuen Angeboten

In der App des Google Play Store ist in der unteren Leiste ein neuer Button aufgetaucht, hinter dem spezielle Angebote und Deals zu finden sind. Anders als bei der bisherigen Aufteilung, die nach Apps, Spielen, Filmen & Serien sowie Büchern getrennt stattfindet, bündelt der neue „Angebote“-Reiter alle aktuell laufenden Vergünstigungen des Play Stores zentral an einem Ort.

In den USA hat Google den Play Store bereits derart erweitert und die App aktualisiert (Quelle: 9to5Google). Lange dürfte es nun aber nicht mehr dauern, bis die neuen Angebote auch im deutschen Play Store auftauchen. In der US-Version lauten die Angebote zum Start unter anderem „HBO Max ansehen und sparen“, „Angebote für Apps, die Ihnen gefallen könnten“, „Angebote für Spiele, die Ihnen gefallen könnten“, „Angebote für den Kauf von Filmen“, „Angebote für den Verleih von Filmen“ und „E-Book-Angebote unter 5 US-Dollar“.

Bei Inhalt und Aussehen der neuen Angebote hat sich Google vom Games-Tab inspirieren lassen, wo sich auch jetzt schon zeitlich begrenzte Deals finden lassen.

Egal ob Android oder iOS – im Video seht ihr, welche Apps auf jedes Smartphone gehören:

Google Play Store: Werden Apps und Spiele jetzt günstiger?

Auch wenn es sich auf den ersten Blick nur um eine kleine Änderung handelt, könnte der neue „Angebote“-Tab große Auswirkungen haben. Da er sehr prominent platziert wurde, ist ihm viel Aufmerksamkeit von Android-Nutzern sicher. Im besten Fall senken manche Hersteller von Apps, Spielen, Filmen und E-Books nun die Preise, um von Google in die neuen Angebote aufgenommen zu werden.