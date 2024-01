Google macht sich über das iPhone lustig, weil diesem eine praktische Funktion fehlt

Google hat mit dem Pixel 8 Pro ein Android-Smartphone auf den Markt gebracht, welches viele praktische KI-Funktionen besitzt, die ihr bei anderen Herstellern vergeblich sucht. Das will Google jeden wissen lassen und veröffentlicht regelmäßig Videos, wo sich Google das iPhone 15 Pro Max vorknöpft. Dem fehlen die KI-Features nämlich. Dieses Mal geht es um eine wirklich praktische Funktion.

Google knöpft sich das iPhone 15 Pro Max vor

Frisch im neuen Jahr angekommen, knöpft sich Google auch direkt wieder das iPhone 15 Pro Max vor. Schon in den letzten Monaten hat das Unternehmen immer wieder Videos veröffentlicht, in denen auf die Schwächen das Apple-Handys eingegangen wurde. Seien es die fehlenden KI-Funktionen oder andere Fähigkeiten, die nur das Google-Handy beherrscht. Der Funktionsumfang des neuen Pixel 8 Pro (Test) ist so groß, dass Google mit „Best Take“ wieder eine Möglichkeit gefunden hat, sich über das iPhone lustig zu machen.

Im nachfolgenden Video berichtet das iPhone 15 Pro Max über eine lange Silvesternacht. In der wurden viel zu viele Fotos geschossen, die oft nicht zu gebrauchen sind, weil immer wieder jemand in einem Gruppenfoto nicht in die Kamera geschaut hat. Das hat den Akku stark belastet und den Speicher mit unbrauchbaren Fotos gefüllt. Das iPhone stellt dann selbst fest, dass ihm eine KI-Funktion wie „Best Take“ fehlt. Das Pixel 8 Pro kann nämlich die Gesicher in Gruppenfotos austauschen und so ein perfektes Gruppenfoto erzeugen.

Schaut euch das Video einfach selbst an:

Best Take vom Pixel 8 Pro: Google knöpft sich das iPhone 15 Pro Max vor

Google knöpft sich Apple regelmäßig vor

Für Google ist das iPhone 15 Pro Max aktuell ein leichtes Opfer. Im Vergleich zum Pixel 8 Pro bietet das iPhone so gut wie keine KI-Funktionen – zumindest nicht solche, die Google integriert hat. Das dürfte sich mit der Zeit aber ändern, denn auch Apple arbeitet an KI-Features, die in zukünftigen iPhones eine größere Rolle spielen dürften. Der Hardware-Kampf wird mittlerweile immer mehr zum Software-Showdown.

