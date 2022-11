Google Maps besitzt viele Funktionen, die euch im Alltag helfen. Es gibt aber über 130 Millionen Menschen auf der Welt, die es nicht so einfach wie wir haben. Sie sind durch eine Behinderung eingeschränkt und auf Barrierefreiheit angewiesen. Genau diese zeigt Google Maps jetzt in der Android- und iOS-App an.

Google Maps zeigt Barrierefreiheit an

Für die meisten Menschen auf der Welt ist es ganz einfach sich fortzubewegen, ins Restaurant oder Kino zu gehen und dort unbeschränkten Zugang zu haben. Millionen von Menschen können das nicht, da sie im Rollstuhl sitzen. Sie sind auf besondere Parkplätze, Eingänge und andere Anpassungen angewiesen, um ihr Leben so normal wie möglich bestreiten zu können. Google hat barrierefreie Orte schon 2020 in ausgewählten Ländern wie den USA, Japan, Australien oder Großbritannien gestartet. Jetzt wird die Funktion auf der ganzen Welt und damit auch in Deutschland ausgerollt. Ab sofort könnt ihr in Google Maps in den Einstellungen „Barrierefreie Orte“ anzeigen lassen.

In Google Maps könnt ihr barrierefreie Orte anzeigen. (Bildquelle: GIGA)

Habt ihr diese Option aktiviert, dann werden euch in der Beschreibung von Lokalen und anderen Orten Informationen zur Barrierefreiheit angezeigt, die von über 120 Millionen Local Guides auf der ganzen Welt zusammengetragen wurden. So könnt ihr direkt auf dem Handy sehen, ob es einen entsprechenden Eingang, Parkplatz, eine Toilette oder Sitzmöglichkeit gibt. Auf Basis dieser Informationen könnt ihr dann entscheiden, ob ihr die Lokalität aufsucht oder nicht. Das ist besonders dann hilfreich, wenn ihr euch an einem Ort nicht auskennt. Sollte keine Barrierefreiheit herrschen, zeigt Google Maps das auch direkt an. Das könnte wiederum ein Ansporn sein, etwas daran zu ändern.

Neue Funktion für Google Maps jetzt online

Die neue Funktion für Google Maps ist ab sofort auf der ganzen Welt verfügbar und kann von euch in der App auf dem Android- oder iOS-Gerät aktiviert werden. Ich konnte sie schon einschalten und ausprobieren.