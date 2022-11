Eigentlich wird erwartet, dass gegen Ende des Jahres mit dem Xiaomi 13 das erste Android-Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 2 vorgestellt wird. Doch daraus wird nichts. Das Xiaomi 13 soll gar nicht existieren. Und das soll einen guten Grund haben.

Xiaomi 14 statt Xiaomi 13 gesichtet

Nachdem Xiaomi die Top-Smartphones Xiaomi 12 (Pro) und Xiaomi 12T (Pro) in diesem Jahr nach Deutschland gebracht hat, wurde eigentlich für Dezember 2022 ein Xiaomi 13 (Pro) erwartet, das mit dem Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet ist. Tatsächlich erwartet uns kein Xiaomi 13, sondern ein Xiaomi 14. Erste Bilder der Verpackung, die bei Weibo aufgetaucht sind und dann wieder gelöscht wurden, sollen das bestätigen. Auch ein Screenshot vom Smartphone selbst und den technischen Daten ist mit der neuen Bezeichnung bereits aufgetaucht:

Das Xiaomi 14 erscheint demnach wie erwartet mit dem Snapdragon 8 Gen 2, der von 12 GB RAM unterstützt wird. Weiterhin kommt direkt Android 13 mit MIUI 14 zum Einsatz. Letzteres soll sich durch eine besonders saubere Oberfläche ohne Werbung auszeichnen. Nicht gelistet, aber vermutlich ebenfalls relativ sicher dürfte eine Leica-Kamera sein. Es wird sogar ein Teleobjektiv erwartet, welches in den Smartphones sonst nicht zu finden war.

Im Video stellen wir euch das Xiaomi 12T Pro vor:

Wieso kein Xiaomi 13, sondern ein Xiaomi 14?

Über die Gründe für die Namensänderung lässt sich nur spekulieren. Hier in Europa mag die 13 eine Unglückszahl sein, aber das gilt nicht für China. Dort sind 4, 7 und 10 eher die Unglückszahlen. 6, 8 und 9 sind in China Glückszahlen. Vielleicht glaub Xiaomi aber auch, dass weniger Menschen in Europa ein Handy mit 13 im Namen kaufen. Für Apple trifft das in jedem Fall nicht zu. Immerhin war das iPhone 13 ein echter Bestseller. Viel logischer wäre es, wenn das Xiaomi 14 wegen des iPhone 14 so heißt und auch beim Namen in direkte Konkurrenz tritt. Immerhin soll das Xiaomi 14 dem iPhone 14 sehr ähnlich sehen.

