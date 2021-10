Warner Bros. schürt mit einem neuen Bild die Vorfreude auf das kommende DC-Abenteuer Gotham Knights. Während das Schicksal von Bruce Wayne dabei im Mittelpunkt steht, finden sich außerdem gleich mehrere Hinweise auf Auftritte von populären Charakteren aus dem Batman-Universum.

Gotham Knights Facts

Mit Gotham Knights hat Warner Bros. Fans eine Art spirituellen Nachfolger zu der Arkham-Trilogie versprochen. Das Action-Spiel soll 2022 erscheinen und Spieler werden nach dem Tod von Batman in die Kostüme von Nightwing, Batgirl, Robin und Red Hood schlüpfen können. Während das Schicksal von Bruce Wayne bereits angekündigt wurde, teasert ein neues Bild nun einige Bösewichte des Spiels.

Gotham Knights: Wiedersehen mit Batman-Schurken?

Der offizielle Twitter-Account von Gotham Knights hat ein Bild gepostet, in dem ein angesengter Zeitungsausschnitt zu sehen ist. Während die Überschrift „Bruce Wayne ist tot“ lautet – und damit bestätigt, was bereits über die Geschichte des Spiels bekannt war – finden sich die interessanten Charakter-Hinweise in der unteren linken Ecke bei den Stellenanzeigen.

Bilderstrecke starten (9 Bilder) 8 Superhelden, die ein Videospiel-Comeback verdient haben

Schaut euch hier das Bild auf Twitter an:

In den Anzeigen hat Warner Bros. gleich mehrere Hinweise auf populäre Figuren versteckt. Während der Penguin (samt seiner Iceberg Lounge) in den ersten beiden Anzeigen angeteasert wird, sucht Mafia-Boss Carmine Falcone offensichtlich einen persönlichen Assistenten. Die Ausschreibung eines Tierheims, in dem Mitarbeiter besonders gut mit Katzen auskommen müssen, deutet wohl stark auf einen Auftritt von Catwoman hin. Eine weitere Anzeige einer Gruppe von Tech-Rebellen könnte außerdem ein Hinweis auf Anarky sein.

Arkham-Universum: Warner Bros. setzt auf DC-Projekte

Neben Gotham Knights wird auch das kommende Spiel Suicide Squad: Kill the Justice League von DC-Fans ungeduldig erwartet. Während beide Spiele erst im nächsten Jahr erscheinen sollen, können Gamer wohl immerhin schon beim bevorstehenden DC-Fandome-Event am 16. Oktober mit neuen Informationen rechnen.

Schaut euch hier noch einmal den World Premier Trailer zu Gotham Knights an:

Ein neues Bild zum kommenden DC-Abenteuer Gotham Knights deutet auf den Auftritt von einigen beliebten Batman-Bösewichtern im Spiel hin – darunter Selina Kyle alias Catwoman, Anarky und Oswald Cobblepot alias Penguin.