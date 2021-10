In den vergangenen Monaten kamen vermehrt Gerüchte auf, dass Rockstar Games an diversen Projekten in Zusammenhang mit der bekannten Gangster-Reihe arbeitet. Dank eines Leaks könnten wir nun mehr wissen, als die Entwickler zum jetzigen Zeitpunkt preisgeben wollten.

Jugendschutzbehörde kommt Rockstar bei GTA zuvor

Laut der Veröffentlichung handelt es sich um die sogenannte Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition, die nun in Korea durch das GRAC bewertet wurde und damit eine offizielle Altersfreigabe erhielt.

Die südkoreanische Regierungsbehörde führt dieses Sammelwerk an GTA-Spielen seither in ihrer Datenbank. Entdeckt wurde der Eintrag vom Twitter-User Nibel. (Quelle: Twitter)

Das GRAC, ausgeschrieben Game Rating and Administration Committee ist in Südkorea die Jugendschutzbehörde für Spiele und demnach für die inhaltliche Prüfung und Bewertung dieser Medien zuständig.

Wie aus einem Bericht von Kotaku hervorgeht, können wir möglicherweise sogar noch dieses Jahr mit einem Release der überarbeiteten Sammlung an verschiedenen GTA-Teilen rechnen. Mit im Boot sollen neben Grand Theft Auto 3, auch die Ableger Grand Theft Auto: Vice City und Grand Theft Auto: San Andreas sein.

GTA-Reihe kommt erstmals auf die Nintendo Switch

Sollten sich die Gerüchte tatsächlich bewahrheiten, findet die Action-Adventure-Reihe mit der kommenden Kollektion dann erstmals auch den Weg auf eine Nintendo-Konsole. Besitzer einer Switch können sich also schon mal – zumindest leise – freuen. Eine Bestätigung seitens Rockstar Games gab es bislang nämlich noch nicht.

Der GTA-Teil wird von Rockstar Dundee entwickelt. Dabei handelt es sich um ein schottisches Studio, das erst kürzlich ins Entwicklernetzwerk eingespeist wurde. Das Spiel soll darüber hinaus auch für alle Next- und Old-Gen-Plattformen erscheinen. PC- und Mobile-Ports sollen im kommenden Jahr folgen.

Ursprünglich war es der Plan, die Spielesammlung bereits im Oktober zu veröffentlichen. Das hat sich in den vergangenen Jahren aber mehrfach geändert. (Quelle: Kotaku)

Erst kürzlich hat sich auch der Fahrplan bei den Next-Gen-Versionen von GTA 5 für die PS5 und Xbox Series X|S nach hinten verschoben. Der Release beider Projekte wurde in den März 2022 verlegt.