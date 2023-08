Günstig und grün: Geniale Wärmepumpe vorgestellt

Wärmepumpen werden auf lange Sicht als klimafreundliche Heizungen in Deutschland einen Großteil der alten Öl- und Gasheizungen ersetzen. Wärmepumpe ist aber nicht gleich Wärmepumpe. Da gibt es große Unterschiede bei der Technik. Nun kommt ein neuer Faktor hinzu, den Ökofen bei der Greenfox-Wärmepumpe einführt.

Greenfox-Wärmepumpe kann auf günstigen und grünen Strom achten

Wärmepumpen gibt es schon seit Jahren. Den Durchbruch erleben diese aber erst in dieser Zeit, denn sie sollen alte Gas- und Ölheizungen ersetzen. Dass dort noch innovative Ideen umgesetzt werden können, beweist Ökofen mit der Greenfox-Wärmepumpe. Diese erzeugt nicht nur Wärme, wenn diese benötigt wird, sondern hat auch einen speziellen Greenmode integriert. Auf Basis einer speziellen Datenbank und Zugriff auf diverse Dienste kann so bestimmt werden, wann Energie günstig ist oder grün erzeugt wird.

Damit will Ökofen erstmals eine Wärmepumpe anbieten, die auch wirklich die ökologischen Ansprüche einer solchen Heizung erfüllt. Wenn günstiger oder grüner Strom zur Verfügung steht, dann verändert die Wärmepumpe automatisch das Zeitfenster für das Heizen. So kann der Nutzer selbst bestimmen, ob man maximal günstig oder maximal ökologisch heizen möchte.

Das österreichische Unternehmen hat diese Technologie zum Patent angemeldet, um sich vor der Konkurrenz aus Fernost zu schützen, die immer stärker auf den Markt drückt (Quelle: Ökofen).

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Technische Daten der Greenfox-Wärmepumpe

Die Greenfox-Wärmepumpe will aber nicht nur mit einer neuen Technologie überzeugen, sondern auch bei den technischen Daten. Sie besitzt eine Vorlauftemperatur von 65 Grad und eignet sich damit für Neubauten und zum Nachrüsten. Der COP-Wert liegt über fünf und die Geräuschkulisse wird mit 45,2 dB angegeben. Zudem wird auf das ökologische Kältemittel R290 gesetzt. Wem die Wärmepumpe nicht reicht, der kann diese auch in Kombination mit einer Pelletheizung betreiben. Im Sommer kann die Wärmepumpe in Kombination mit Flächenheizungen auch zum Kühlen genutzt werden.

