KI-Boom: Intel kündigt neue Super-Prozessoren an

Von Nvidia will sich Intel im KI-Boom nicht länger abhängen lassen. Jetzt hat der Konzern eine neue Generation von Super-Prozessoren angekündigt. Diese sollen nicht nur ein deutliches Plus an Leistung mitbringen, sondern auch besonders stromsparend sein.

Sierra Forest: Intel kündigt neue Server-Prozessoren an

Intel hat angekündigt, im kommenden Jahr eine neue Chip-Generation namens Sierra Forest auf den Markt zu bringen. Dieser neue Server-Prozessor verspricht ein deutlich besseres Verhältnis von Leistung zu Stromverbrauch.

Aktuelle Lösungen sollen laut Intel bei Weitem übertroffen werden. Mit einer um 240 Prozent höheren Leistung pro Watt im Vergleich zur aktuellen Generation soll zu rechnen sein. Normalerweise hält sich Intel mit konkreten Zahlen zurück – nicht aber in diesem Fall.

Der Konzern geht davon aus, dass durch Sierra Forest der Betrieb von Rechenzentren spürbar kostengünstiger wird. Bei der Ankündigung im Rahmen einer Konferenz an der Stanford University gab Intel zudem bekannt, dass man Chips für Rechenzentren zum ersten Mal in zwei Kategorien aufteilen will. Neben dem auf Effizienz getrimmten Sierra Forest soll es noch einen Granite-Rapids-Prozessor geben, bei dem die größtmögliche Leistung im Mittelpunkt stehen. Kunden erhalten so mehr Auswahl.

KI-Boom: Effizienz immer wichtiger

KI-Anwendungen benötigen extrem viel Rechenleistung, was bislang vor allem bei Nvidia die Kassen klingeln lässt. Mit spürbar effizienteren Prozessoren könnte sich Intel besser positionieren.

Laut Ronak Singhal von Intel kann die nächste Generation der Prozessoren auch dazu beitragen, dass Unternehmen insgesamt weniger Server benötigen (Quelle: Reuters). Ältere Software, die derzeit noch auf mehrere Server verteilt wird, könne in Zukunft auf einem einzigen betrieben werden. Die Betriebskosten würden niedriger ausfallen.