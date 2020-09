Wer sich aktuell noch ein Huawei-Handy kaufen möchte, hat eigentlich gute Karten, einen anständigen Deal zu machen – könnte man meinen. Tatsächlich entwickeln sich die Preise in eine andere Richtung. Ist das auch bei uns der Fall?

Huawei-Handys in China werden teurer

Während das Interesse an Huawei-Smartphones in Deutschland durch das Fehlen der Google-Dienste und -Apps eingebrochen ist, scheint sich der US-Bann auf Kunden in China positiv ausgewirkt zu haben. Das Interesse ist dort so hoch wie nie zuvor. Fast jedes zweite neu verkaufte Handy soll von Huawei stammen. Jetzt, wo der US-Bann in die zweite Phase geht und Huawei Probleme mit der Produktion von neuen Handys bekommt, da wichtige Bauteile nicht mehr in den gewohnt hohen Stückzahlen geliefert werden können, wirkt sich das auch auf die Preise aus – berichtet die GlobalTimes. Smartphones mit Kirin-Prozessoren von Huawei sind in China drastisch im Preis gestiegen.

Heiß begehrte Sondermodelle, die sowieso schon sehr viel Geld kosten, wie das Huawei Mate 30 RS Porsche Design, werden für umgerechnet etwa 400 Euro mehr verkauft. Normale Huawei-Handys, die deutlich weniger kosten, sind um bis zu 50 Euro pro Stück gestiegen. Die Händler heben die Preise an, da der Nachschub gefährdet ist. Einige Modelle sind in bestimmten Farben und Konfigurationen schon vergriffen und können wohl auch nicht mehr produziert werden. Man geht zudem davon aus, dass das Interesse am Huawei Mate 40 Pro mit Kirin 9000 so groß wird, dass von Beginn an von den Händlern höhere Preise verlangt werden als vom Hersteller vorgesehen. Angeblich kann Huawei nämlich nur insgesamt 8,8 Millionen Prozessoren herstellen – der Bedarf dürfte aber viel höher sein.

Wie sieht es in Deutschland aus?

In Deutschland ist die Lage absolut entspannt. Die Preise für beispielsweise das Huawei P40 Pro sind seit dem Launch laut Idealo massiv gefallen. Auch das Huawei Mate 30 Pro und Huawei P30 Pro sind laut dem Preisvergleich sehr günstig zu haben. Wer sich also ein Huawei-Handy gönnen möchte, hat in Deutschland keine Probleme, eins zu bekommen – zumindest noch nicht.