Produktrückruf bei Ikea: Der schwedische Möbelhändler ruft einen Stuhl zurück. Es drohe Sturz- und Verletzungsgefahr, so Ikea. Grund ist der sternförmige Fuß, der brechen könne. Für Besitzer des Stuhls hat Ikea klare Anweisungen.

IKEA Facts

Ob Billy-Regal, Malm-Kommode oder Teelichter: Die Deutschen lieben Ikea. Kein anderer Möbelhändler ist hierzulande so erfolgreich wie die Schweden. Neben günstigen Preisen schätzen die Bundesbürger auch die Qualität der Ikea-Möbel. Gelegentlich kommt es hier aber zu Mängeln.

Ikea ruft Drehstuhl ODGER zurück

So auch beim Drehstuhl „ODGER“, den Ikea aktuell zurückruft (Quelle: Ikea). Betroffen sind die Modelle in der Farbe Anthrazit mit den Datumsstempeln 2221 und älter. Grund für den Rückruf ist der sternförmige Stehfuß des Drehstuhl. Laut Ikea könne der brechen, was zu Stürzen und Verletzungen führen kann. „Wir haben nun erfahren, dass trotz aller Sorgfalt das Risiko besteht, dass der sternförmige Fuß des ODGER Drehstuhls in der Farbe Anthrazit mit Datumsstempeln 2221 und älter brechen kann“, erklärt Ikea im Rückruf.

Ikea ruft den ODGER-Drehstuhl mit Datumsstempel 2221 und älter zurück. (Bildquelle: Ikea)

Damit genau das nicht passiert, werden alle Besitzer des betreffenden ODGER-Drehstuhls gebeten, den Stuhl in die Ikea-Filialen zu bringen. Sie erhalten dort den vollen Kaufpreis zurück, die Vorlage eines Kassenbons sei nicht notwendig. Abgegeben werden könne der Stuhl in jedem Ikea-Einrichtungshaus.

Wer einen ODGER-Drehstuhl besitzt und wissen möchte, ob sein Modell vom Rückruf betroffen ist, muss unter der Sitzfläche nachschauen. Im Material des Stuhls sind Ikea zufolge Name und Datumsstempel eingeprägt.

So könnt ihr mit Ikea-Möbeln noch etwas Geld machen:

So könnt ihr Geld mit IKEA-Möbeln verdienen Abonniere uns

auf YouTube

Neuer Ikea-Luftreiniger erstaunlich günstig

Mit UPPÅTVIND hat Ikea vor kurzem einen neuen Luftreiniger vorgestellt. Der ist nicht nur klein und flexibel, sondern lässt sich dank integrierter Trageschlaufe auch leicht transportieren. Zum Preis von 35 Euro ist der Ikea-Luftreiniger auch erstaunlich günstig.