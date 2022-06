Steam hält mal wieder sein berühmt-berüchtigtes Gratis-Wochenende ab und dieses Mal ist ein echter Hype-Shooter am Start. Ihr könnt das Hardcore-Koop-Game GTFO für kurze Zeit kostenlos zocken. Also schnappt euch eure Freunde und legt los! Alle Infos dazu geben wir euch jetzt.

Steam-Aktion sorgt für Shooter-Aufschwung

Der mit Gore nicht zu geizige Koop-Shooter GTFO genießt in der Community einen wirklich guten Ruf. Schließlich glänzt er auch mit einer sehr positiven Wertung auf Steam. Jetzt erlebt das brutale Game einen großen Aufschwung und trendet auf der Plattform von Valve. (Quelle: Steamcharts)

Grund dafür ist ein praktisches Gratis-Wochenende, bei dem ihr das Action-Game noch bis zum 20. Juni um 19 Uhr kostenlos zocken könnt. Falls ihr noch gar keinen Eindruck von dem Spiel habt, könnt ihr euch GTFO einmal in diesem Gameplay-Trailer ansehen:

GTFO Rundown Rebirth Gameplay Trailer

Das macht GTFO aus

Der Shooter wird vor allen Dingen für seine dichte Atmosphäre und Spannung gelobt – da sind Adrenalinschübe vorprogrammiert. Während viele Spiele sich für ein kurzes Wochenende kaum lohnen, bietet GTFO mit seinen Spielerunden einen guten Einstieg. Und das Beste: Ihr könnt eure Freunde ranschleifen und das Wochenende im düsteren Shooter verbringen!

Denn Teamarbeit ist in GTFO essentiell. Der extreme Schwierigkeitsgrad wird eine Strategie und taktisches Vorgehen von euch verlangen – blind drauf losfeuern könnt ihr vergessen. Schleichen, Ressourcen sammeln und Absprachen sind nötig, um dem unterirdischen Gefägniskomplex und seinen unliebsamen Kreaturen zu entkommen.

Die aktuelle Gratis-Aktion spült zurzeit enorm viele neue Spieler oder Wiederkehrer an, sodass ihr auf gut gefüllte Server treffen werdet. Und wie auf Steam üblich: Sollte euch der Koop-Shooter gefallen, könnt ihr ihn noch bis zum 23. Juni mit einem Rabatt von 25 Prozent eintüten.

